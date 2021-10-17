الزراعة : تنظيم يوم الحقل لمحصولي الأرز الهجين والقطن

أعلن مركز البحوث الزراعية بتنظيم يوم حقلي لمحصولي الأرز والقطن في محطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ ، بحضور د محمد سليمان رئيس المركز والدكتور عادل عبدالعظيم والدكتورة شرين عاصم وكيلا المركز.



وفى كلمته تحدث الدكتور محمد سليمان عن أهمية مركز البحوث الزراعية في الحفاظ على الأمن الغذائي المصري ، وأن علماء مركز البحوث يتحملون مسؤولية إنتاج أصناف المحاصيل المختلفة وتوفيرها للمزارعين بجودة عالية للحصول على أعلى إنتاجية ، و مواجهة المشاكل التى قد تنتج عن الآفات المختلفة فى ظل محدودية الماء.



و أوضح الدكتور حمدي الموافي الباحث الرئيسي للمشروع القومي للأرز الهجين أهمية الأرز الهجين وانتاجيته العالية مما يساعد على زيادة دخل الفلاح،

كما أوضح الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث محصول القطن عودة القطن المصري لسابق عهده مؤكدا على أن سمعة القطن المصري كانت وستظل أفضل أنواع الأقطان على مستوى العالم.



حضر اللقاء الدكتور د ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج ،والدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية ،والدكتور أحمد عبد المجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات ،والدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النبات، والدكتور تامر سعفان وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية لشئون الإنتاج ،والدكتور مجاهد عمار وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية لشئون البحوث والدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث الزراعية.