«الزراعة» تنظم يوم حصاد في محافظة الدقهلية ضمن أنشطة الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح

نظمت الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح يوم حصاد بالدقهلية تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبحضور د. أيمن مختار محافظ الدقهلية وقيادات وزارة الزراعة بالمحافظة .

قال الدكتور رضا محمد على مدير معهد المحاصيل الحقلية ورئيس الحملة القومية للقمح إن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير الزراعة بضرورة الاهتمام بمتابعة حصاد وتوريد القمح، في كل محافظات الجمهورية لحث المزارعين على التوريد.

وكشف “علي” أنه يتم توعية المزارعين بأساليب الحصاد الحديثة التي تسهم في رفع جودة المحصول وتقلل نسبة الفاقد، مؤكدا أن هناك اهتماما غير مسبوق من الدولة بمحصول القمح، مشيرا إلى أن الحقول الإرشادية هذا العام تجاوزت الـ 7 آلاف حقل على مستوى الجمهورية.

الجدير بالذكر أن مساحة القمح بالدقهلية أكثر من 270 ألف فدان، ويوجد بها 39 موقعًا للتوريد.

وفي سياق متصل وبناء على توجيهات وزير الزراعة يواصل قيادات الوزارة ومديرو مديريات الزراعة في المحافظات بمتابعة حصاد القمح وازالة اية عقبات امام توريد المحصول وذلك بالتعاون مع مسئولي وزارة التموين.