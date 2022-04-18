تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نظمت الوزارة والمحافظة يومًا حقليًّا موسعًا بأحد الحقول الاسترشادية في قرية فرنسيس مركز بنها؛ لتشجيع المزارعين على توريد محصول القمح.

وذلك بحضور د/ عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والدكتور حمدي جامع رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة في القليوبية، وبعض نواب البرلمان وقيادات المحافظة والوزارة وعدد كبير من السادة المزارعين.

حيث أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اهتمام المحافظة، هذا العام، اهتمامًا بالغًا بموسم حصاد القمح باعتباره عامًا استثنائيًّا،

كثفت المحافظة جهودها بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين لضمان نجاح هذا الموسم من خلال الجولات الميدانية وجلسات الحوار التي قامت بها المحافظة مع المزارعين لحثهم على توريد القمح بالحقول،

بالإضافة إلى جهود وزارة الزراعة وقطاع الإرشاد مع المزارعين للتوعية بزراعة القمح بالطرق العلمية الصحيحة لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، اعتمادًا على زراعة التقاوي المعتمدة وتنفيذ الممارسات الزراعية الجيدة.

وخلال اللقاء أكد المحافظ للمزارعين أن تبِعات الأحداث الدولية تقتضي أهمية تكاتفهم مع الدولة لزيادة الكميات المورَّدة من المحلي للموسم الحالي باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية المهمة لتأمين احتياجات السوق المحلية وتوفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين،

موجهًا بالتنسيق الكامل بين كل الجهات المعنية لزيادة عدد نقاط التجميع على مستوى مراكز المحافظة لتوفير الجهد والوقت والنقل على المزارعين وتذليل أية عقبات أمام المزارعين أثناء عملية التوريد.

من ناحيته أكد د/ علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة، أنه في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الاهتمام بالمحاصيل الإستراتيجية والتواجد مع المزارعين على أرض الواقع، تمت توعية مزارعي القمح منذ بداية الموسم، والتواصل معهم طوال فترة الزراعة، مرورًا بعمليات الحصاد وتوريد المحصول.

وأوضح أنه تم استخدام عدد من الطرق والوسائل التكنولوحية الحديثة لأول مرة لتوعية مزارعي القمح باتباع التوصيات الفنية السليمة والممارسات الجيدة في الزراعة.

مضيفًا أن هناك تكليفات من السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لكل أجهزة الوزارة المعنية ومديريات الزراعة بالمحافظات، بتوفير كل السبل واتخاذ التدابير التي تسهّل على المزارعين عمليات توريد القمح،

وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، على رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك الزراعي المصري، لضمان التيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد.

من جانبهم أكد المزارعون المشاركون في المؤتمر التزامهم بتوريد محصول القمح للموسم الحالي باعتباره واجبًا وطنيًّا وإدراكهم بما تقتضيه المرحلة الحالية من ضرورة التكاتف والوقوف إلى جانب الدولة في إطار سعيها لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين في ظل تلك الأزمة العالمية.