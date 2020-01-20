اقتصاد وأسواق

«الزراعة» تنظم ورشة عمل لبحث استراتيجيات التنمية المستدامة للغابات في مصر

وزارة الزراعة تنظم ورشة عمل لتنمية الغابات في مصر
الصاوي أحمد 6:21 م, الأثنين, 20 يناير 20 6:21 م, الأثنين, 20 يناير 20

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تنظم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية، غدًا الثلاثاء، ورشة عمل تحت عنوان استراتيجية التنمية المستدامة حول التشجير وزراعة الغابات في مصر، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأكد بيان صادر عن وزارة الزراعة أن ورشة العمل تناقش استراتيجيات زراعة الغابات في مصر، والجهود الوطنية في مكافحة التصحر، فضلًا عن التأثيرات الإيجابية والسلبية ودور الغابات في التغيرات المناخية، واستعراض تجربة القطاع الخاص في إنتاج شتلات الأشجار الخشبية في مصر.

ومن المقرر أن يتم خلال ورشة العمل استعراض الوضع الراهن لكميات مياه الصرف ومعايير المعالجة وأماكن الاستخدام، والوضع الحالي وتطور صناعة الورق في مصر.

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بقلم الصاوي أحمد

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