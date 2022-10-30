الزراعة تنظم ورشة عمل حول منظومة التعبئة والتغليف وتأثيرها على صلاحية المواد الغذائية

نظم معهد تكنولوجيا الأغذية للباحثين والهيئة البحثية المعاونة والكادر العام ورشة عمل تحت رعاية د شاكر عرفات مدير المعهد وإشراف د عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب وحضور د حسام الدين أبو العنين رئيس القسم.

أشار “عرفات” إلى أن دور التعبئة والتغليف يتمثل في حماية المنتجات الغذائية من التأثيرات والأضرار الخارجية للأغذية وتزويد المستهلك بالمكونات والمعلومات الغذائية التي تلبي متطلبات الصناعة ورغبات المستهلكين وتحافظ أيضا على سلامة الغذاء .

وأوضح أن الاستخدام الجيد والأمثل لنوع العبوة المناسبة لكل مادة غذائية يؤدي إلى إطالة فترة الصلاحية والحفاظ على جودة وسلامة الأغذية وتقليل الفاقد خلال التخزين والنقل والتداول والتسويق .

من جانبه أكد “عشيبة” أن البرنامج التدريبى يأتى من ضمن البرامج التدريبية الداخلية التى ينفذها المعهد لرفع كفاءة الباحثين والهيئة المعاونة والفنيين وتحسين أدائهم حيث يتضمن البرنامج العديد من المحاور الهامة منها التحديات التى تواجه التعبئة والتغليف والحلول التكنولوجيا فى مصر والوطن العربى – إنتاج النانو بوليمر البكتيرى وأستخدامه فى الأغلفة الغذائية – الميكروبات الغذائية الممرضة فى الأغذية المعبأة – دور العبوة فى حفظ المنتج الغذائى وتسويقه فى ظل تغيرات المناخ – مخاطر البلاستيك وإيجاد حلول مستدامه لتعبئة وتغليف الأغذية – توصيف مواد التعبئة والتغليف – تصميم العبوات والعلامات التجارية.