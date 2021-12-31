اقتصاد وأسواق

الزراعة تنظم ورشة عمل حول تأثير تسريب مياه البحر على تدهور التربة بشمال الدلتا

تعرف على تأثير تسرب المياه المالحة علي اراضي شمال الدلتا
الصاوي أحمد 2:36 م, الجمعة, 31 ديسمبر 21 2:36 م, الجمعة, 31 ديسمبر 21

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قال الدكتور محمد الخولي، مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، التابع لوزارة الزراعة إنه في إطار التعاون بين المعهد والمنظمات الدولية، تم تنظيم ورشة عمل بعنوان “تأثير تسريب مياه البحر من حيث علاقتها بتغير المناخ علي تدهور التربة في منطقة شمال دلتا النيل.. مصر”.

وأكد بيان صادر عن وزارة الزراعة أن هذه الورشة تمت بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وأن الورشة ناقشت أوجه التعاون بين المعهد و”الفاو” دعما لمواجهة أثر التغيرات المناخية على أراضي محافظات الدلتا.

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ومن جانبه، قال د محمد عبدالعزيز، وكيل معهد الأراضي للبحوث والدراسات، أن مشكلة تسرب مياه البحر تحتاج إلى المزيد من الدراسات المتعمقة لتقليل الآثار الناجمة عن هذه الظاهرة الضارة بالتربة والنبات.


وفي سياق متصل قال “الخولي” إن معهد الأراضي والمياه والبيئة نظم أيضا ورشة عمل تحت عنوان “دور محسنات التربة في المشاركة في تحقيق اهداف التنمية الزراعية المستدامة”وقد استعرض الباحثون بمشروع محسنات التربة مجموعة من الابحاث التطبيقية الجيدة التي أقيمت بأنواع مختلفة من الأراضي بأقاليم مناخية مختلفة.

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بقلم الصاوي أحمد

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