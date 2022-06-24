«الزراعة» تنظم ندوة عن تقديم العلائق لرفع المناعة ومقاومة الأمراض في أسيوط

صرح أحمد العكازي مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بوزارة الزراعة أنه تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والذي يولي اهتماما كبيرا بصغار المربين والمزارعين باعتبارهم شركاء في عملية التنمية وتحت رعاية محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية قام المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بتنظيم ندوة بمحافظة أسيوط بالتعاون مع مديرية الزراعة هناك وبحضور العاملين والمتعاملين بقطاع الاعلاف وتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وأضاف العكازي أن موضوع الندوة كان عن تغذية المجترات وسبل تقديم العلائق التي تضمن رفع المناعة ومقاومة الأمراض.

وقد تناولت الندوة العديد من المحاضرات في ذات السياق ألقاها سليمان محمد سليمان، محمد رشيد وغيرهم من الباحثين بالمركز.

وقد دارت على هامش الندوة عدة مناقشات حول تسجيلات الأعلاف وسبل تسهيل الحصول عليها وما يبذله قطاع تنمية الثروة الحيوانية لتسهيل والعمل علي أن تعمل مصانع الأعلاف بكامل طاقتها لتلبي احتياجات السوق في ظل الأزمة العالمية الراهنة.

وجدير بالذكر أن هناك فرعا للمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بمحافظة أسيوط والتي تحتوي علي 22 مصنع للأعلاف وإضافاتها يتم تحليل عيناتها والرقابة عليها بفرع المعمل هناك.