«الزراعة» تنظم قافلة بيطرية تجوب 6 قرى بمحافظة الفيوم

ينظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية القافلة البيطرية المجانية لمحافظة الفيوم في الفترة من 8 إلى 13 يوليو 2023 برئاسة الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية والعلاجية والإرشادية لصغار المربين ودعما للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد بيان صادر عن وزارة الزراعة أن ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع أ.د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.



‏وأضاف الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية، أن هذة القافلة تتم بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى بالفيوم وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية وفي هذا السياق قال فاضل مدير المعهد إن هذه القافلة سوف تقوم بتقديم الخدمات البيطرية والصحية للنهوض بالثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية من خلال فحص وعلاج واختبار حيوانات الماشية.

وأكد فاضل أن القافلة سوف تقام في 6 قرى بمحافظة الفيوم ضمن مبادرة حياة كريمة.