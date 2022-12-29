الزراعة تنظم فعالية لتقييم 80 هجين طماطم ضمن البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يوما حقليا، بمزرعة بحوث قها، بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، لتقييم 80 هجين طماطم من إنتاج البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر.

شارك في يوم الحقل من قيادات وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، الدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، والدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور أحمد حلمي مدير معهد بحوث البساتين، والدكتور وهبه الجزار رئيس البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، وأعضاء البرنامج، فضلا عن ممثلي عدد من الشركات العاملة في مجال البذور، وممثلوا جامعات المنصورة وكفر الشيخ وعين شمس والأزهر، للوقوف على أفضل هذه الهجن.



يأتي ذلك ضمن البرنامج القومي لتقاوي الخضر، والذي تنفذه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، بمحطاتها البحثية المنتشرة بمحافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في إنتاج تقاوي وبذور الخضر، محليا، لتقليل فاتورة استيرادها من الخارج، وتوفير العملة الصعبة للبلاد.



كما يهدف البرنامج إلى تحقيق درجة من الاكتفاء الذاتي من تقاوي الخضر عالية الإنتاجية والجودة، ومُبكرة النضج من محاصيل الخضر الرئيسية.

وتتميز الأصناف الجديدة بمقاومتها للأمراض وتحمل الإصابة الفيروسية، والملوحة، والجفاف، والنمو داخل وخارج الصوب الزراعية في الأرض المكشوفة، وذات مواصفات جودة عالية وإنتاج يساوي أو يتفوق على الهجن المستوردة.