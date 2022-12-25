«الزراعة» تنظم دورة للاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الحشائش بالشرقية

ينظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش دورة تدريبية تحت عنوان الاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الحشائش بمديرية الزراعة بالشرقية خلال الفترة من 25 إلي29 ديسمبر 2022 وسوف تقام هذه الدورة تحت رعاية المهندس حسين أحمد محمد أمين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية والدكتور عادل عبد العظيم وكيل المركز لشئون الارشاد والتدريب بناء علي توجيهات وزير الزراعة السيد القصير و تعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأكد بيان صادر عن وزارة الزراعة أن الدورة تهدف إلي توصيل الإرشادات الفنية للمزارعين والخاصة بخسائر الحشائش للمحاصيل المختلفة وأهم مبيدات الحشائش المستخدمة في المكافحة والاحتياطات الواجب مراعاتها عند استخدام مبيدات الحشائش مما ينعكس بدوره علي زيادة إنتاجية هذه المحاصيل .

وأشار الدكتور عادل عمران وكيل المعمل للإرشاد والتدريب إلى أن هذه الدورة ضمن خطة المعمل خلال الموسم 2022 -2023 وضمن مجموعة من الدورات التي يقيمها المعمل لتوعية المزارعين وتتناول موضوعات عدة أهمها الحشائش و خسائرها على الإنتاج الزراعي في مصر وألات الرش وكيفية معايرتها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش المبيدات والحشائش المتطفلة وطرق مكافحتها وأهم التوصيات الفنية لمبيدات الحشائش الموصي بها في المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر وجوانب الجسور والمصارف.

وتهدف الدورة إلى تدريب 30 متدربا من المهندسين الزراعيين والمزارعين بمديرية الزراعة بالشرقية وسيحاضر فيها نخبة من الباحثين بالمعمل.