«الزراعة» تنظم دورة تدريبية فى مجال سلامة الغذاء

افتتح الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة والدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد دورة تدريبية قطرية بعنوان “تحليل المخاطر و تحديد نقاط التحكم الحرجة (الهاسب)” والتى تنفذها المنظمه العربية للتنمية الزراعية بمكتبها الأقليمى للاقليم الأوسط بالقاهرة بالتعاون مع معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية خلال الفترة من الأحد الموافق 18/ 12/ 2022 الى الخميس 22/12/2022 لـ25 متدرباً من المهندسين العاملين بشركات التصنيع الغذائى وشباب الخريجين والباحثين بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية.

أشار عرفات الى أن قطاع الغذاء يهدف الى تأمين وضمان سلامة الغذاء للمستهلكين،و تسهيل حركة التجارة، وزيادة ثقة المستهلك وأصحاب شركات التصنيع الغذائي في الأجهزة الرقابية. ومن هنا جاءت أهمية تطبيق نظام الهاسب كنظام وقائي يعنى بسلامة الغذاء من خلال تحديد الأخطارHAZARDS التي تهدد سلامته , سواء أكانت بيولوجية أوكيميائية أو فيزيائية ، ومن ثم تحديد النقاط الحرجة CCPsالتي يلزم السيطرة عليها لضمان سلامة المنتج.وعند تطبيق نظام الهاسب فانه يؤدي إلى: