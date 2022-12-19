«الزراعة» تنظم دورة تدريبية فى مجال سلامة الغذاء

افتتح الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة والدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد دورة تدريبية قطرية بعنوان “تحليل المخاطر و تحديد نقاط التحكم الحرجة (الهاسب)” والتى تنفذها المنظمه العربية للتنمية الزراعية بمكتبها الأقليمى للاقليم الأوسط بالقاهرة بالتعاون مع معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية خلال الفترة من الأحد الموافق 18/ 12/ 2022 الى الخميس 22/12/2022 لـ25 متدرباً من المهندسين العاملين بشركات التصنيع الغذائى وشباب الخريجين والباحثين بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية.
أشار عرفات الى أن قطاع الغذاء يهدف الى تأمين وضمان سلامة الغذاء للمستهلكين،و تسهيل حركة التجارة، وزيادة ثقة المستهلك وأصحاب شركات التصنيع الغذائي في الأجهزة الرقابية. ومن هنا جاءت أهمية تطبيق نظام الهاسب كنظام وقائي يعنى بسلامة الغذاء من خلال تحديد الأخطارHAZARDS التي تهدد سلامته , سواء أكانت بيولوجية أوكيميائية أو فيزيائية ، ومن ثم تحديد النقاط الحرجة CCPsالتي يلزم السيطرة عليها لضمان سلامة المنتج.وعند تطبيق نظام الهاسب فانه يؤدي إلى:
- جعل المنشأة معنية بالرقابة الذاتية وهذا أيضاً يقلل من عدد زيارات التفتيش وعدد المفتشين من الجهات الرقابية.
- جعل متداولي الغذاء أكثر تفهما لسلامة الغذاء وبالتالي ضمان فاعليتهم في إنتاج غذاء مأمون.
- نظراً لطبيعة نظام الهاسب، فيجب توافر حد أدنى من التأهيل في من يكون معنياً بتطبيق نظام الهاسب. وعليه فإن أية منشأة جادة في تطبيقه سوف يكون لزاماً عليها تأهيل العاملين.
- يسهل مهمة التفتيش بالنسبة للجهات الرقابية.
- اعتماده على متطلبات Prerequisites يجب أن تكون مكتوبة ومفصلة
- توثيق كل ما يمس سلامة الغذاء بشكل مكتوب أو بأي طريقة يمكن الرجوع إليها عند الحاجة .
- يمكن تصنيف المنشآت بسهولة وفقا لمستواها الصحي
و من جانبه أكد الدكتور عاطف عشيبة أن تطبيق نظام الهاسب فى المنشأت الغذائية يقلل من فرص سحب المنتج من السوق Product Recall حيث أنه نظام وقائي يعمل على الحد من الأخطار الممكنة المرتبطة بالغذاء. و يفتح المجال أمام الشركات للتصدير للأسواق العالمية و يزيد من ثقة المستهلك في المنتج.
تهدف هذه الدورة و التى تستمر على مدى خمسة أيام الى بناء قدرات وتنمية مهارات وتأهيل الكوادر العاملة فى مجال التصنيع الغذائى على جودة وسلامة الغذاء لإنتاج غذاء صحى آمن وذلك من خلال تأهيل وتعريف المتدربيين بالخلفية الضرورية التي توضح اهمية نظام الهاسب وفوائده ، وذلك لترسيخ خطة الهاسب لديهم و/أو التحقق من قبول ادخال خطة الهاسب. و كذلك استعراض لكافة النقاط اللازمة لتطبيق نظام الهاسب و تزويد المتدربيين بالتمرينات العملية المدعمة للجزء النظري.
في نهاية هذا البرنامج سيتمكن المتدرب من
• التعرف علي مصادر الخطر المسببة لعدم سلامة الغذاء.
• وضع الاسلوب العلمي والعملي لتحليل هذه المخاطر.
• وضع الاجراءات الوقائية لتلافي حدوث المخاطر او التخلص منها او خفض احتمالات حدوثها وذلك عن طريق تحديد نقط للتحكم والسيطرة (CCP) في سلسلة متتالية داخل العملية التصنيعية نفسها .
• منع حدوث النمو الميكروبي وتكوين التوكسين او تقليله لاقل حد ممكن .
• التحكم في التلوث.
محاور الدورة التدريبية :-
• مقدمة عن الهاسب: تاريخه وخلفية عنه.
• البرامج التمهيدية لتطبيق نظام الهاسب.
• الخطوات الأساسية لنظام الهاسب.