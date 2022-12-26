«الزراعة» تنظم دورة تدريبية حول رعاية نخيل البلح

نظم المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، دورة تدريبية حول حول رعاية نخيل البلح والعمليات الرئيسية البستانية له.

قال الدكتور عز الدين جاد الله، مدير المعمل، إن ذلك يأتي تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبتوجيهات الدكتور محمد سليمان، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، في إطار التنسيق والتعاون بين المنظمة والوزارة.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الدورة، والتي تم افتتاحها أمس الأحد، حتى الخميس المقبل، حيث تستهدف المهتمين بالنخيل لتعريفهم بالأساليب الحديثة في إنشاء بساتين النخيل وإدارة محصوله للحصول على أعلى جودة ممكنة.

وأشار جاد الله إلى أن الدورة تشمل عددًا من المحاور؛ على رأسها: التوزيع الجغرافي لأصناف النخيل العربية ومقاومة تأثير التغيرات المناخية من خلال أشجار النخيل ودور التمور في توفير الأمن الغذائي لشعب مصر؛ للاستفادة من ذلك في زراعة الأصناف المناسبة لكل منطقة جغرافية،

فضلًا عن التعرف على مشاكل هذه الأصناف في الموطن الأصلي لها، وطرح عدد من الحلول التي تم التوصل لها من خلال تجارب ومجهودات الخبراء في المعمل على مدار السنوات السابقة، وطرق الري والتسميد المتطورة والاستفادة من منتجات النخلة الأخرى غير التمرية.

وأضاف أن الدورة تركز أيضًا على طرق الجمع ومعاملات ما بعد الحصاد للحصول على جودة تسمح بالتوسع في الأسواق المحلية وغزو الأسواق العالمية بمواصفات مميزة قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية.