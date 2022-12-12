«الزراعة» تنظم دورة تدريبية حول تحليل التجارب الزراعية



ينظم المعمل المركزي للتصميم والتحليل الإحصائي التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، دورة تدريبية حول تحليل التجارب الزراعية في الفترة من ١١ نوفمبر إلى ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢.

وقالت الدكتورة هبة فهمي، مدير المعمل المركزي للتصميم والتحليل الإحصائي، إن هذه الدورة سوف تتناول عدة محاور، وهي بيان أهمية معامل الارتباط البسيط في معرفة المحصول ومكوناته، ودراسة أهمية العلاقات الطردية والعكسية بين مكونات المحصول الزراعي، وبيان أهمية وجود تحليل للمتغيرات المتعددة، وفيما يتعلق الانحدار البسيط يقيس القدرة على التنبؤ بعد أكثر من فترة في ظل التغيرات الداخلة في نموذج البسيط.

وأكدت أنه فيما يخص منحنيات الاستجابة المحصول لمستويات مختلفة من متغير وأكثر والذي يستخدم في التجارب الزراعية التي تحتوي على عوامل مختلفة مثل التسميد ومواعيد الزراعة، كما يتم إجراء التحليل الاقتصادي لتجارة التسميد لتقدير المعدل الأمثل من السماد بهدف تعظيم الإنتاج وتقليل التكاليف وزيادة الأرباح، وفيما يخص الأخطاء في الأبحاث العلمية هو العمل علي رفع الجودة العلمية للأبحاث وتفادي الأخطاء التي يقع فيها بعض الباحثين.

وجدير بالذكر أن المعمل المركزي للتصميم والتحليل الإحصائي لة دور كبير في تحقيق الريادة المنشودة في مجالات التصميم والتحليل الإحصائي للبيانات والتقييم الاقتصادي المشروعات الزراعية في مجال التدريب.