اقتصاد وأسواق

«الزراعة» تنظم دورة تدريبية حول الطرق الحديثة فى مكافحة الحشائش

بمقر المعمل بالجيزة، الأحد المقبل، وحتى نهاية الأسبوع، لأعضاء الهيئة البحثية بالمعمل
الصاوي أحمد 7:44 م, الجمعة, 12 نوفمبر 21 7:44 م, الجمعة, 12 نوفمبر 21

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ينظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش دورة تدريبية تحت عنوان “الطرق الحديثة فى مكافحة الحشائش”، وذلك بمقر المعمل بالجيزة، الأحد المقبل، وحتى نهاية الأسبوع، لأعضاء الهيئة البحثية بالمعمل.

قال الدكتور عبده عبيد، مدير المعمل، إن ذلك يأتي بناءً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور عادل عبد العظيم وكيل المركز لشئون الإرشاد والتدريب.

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وأضاف “عبيد” أن هذه الدورة تهدف لتدريب 30 متدربًا من الهيئة البحثية بمركز البحوث الزراعية، وسيحاضر فيها نخبة متميزة من الأساتذة بالمعمل، لافتا إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة المعمل خلال الموسم 2021/ 2022، وتهدف لتوصيل المعلومات الفنية الخاصة بالحشائش للباحثين، ما ينعكس بدوره على زيادة إنتاجية الحاصلات الزراعية.

وتابع مدير المعمل أن هذه الدورة ستتناول موضوعات عدة أهمها الحشائش وخسائرها على الإنتاج الزراعي فى مصر والعالم، وتأثير الظروف المناخية على انتشار الحشائش، والحشائش الخطيرة فى مصر والعالم، والحشائش الغازية ومخاطرها، والحشائش وتأثيرها على المياه والعناصر الغذائية، والطرق الحديثة فى مكافحة الحشائش، ونظم المكافحة المتكاملة للحشائش فى المحاصيل المختلفة، وفحص بذور الحشائش فى المستوردات النباتية.

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بقلم الصاوي أحمد

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