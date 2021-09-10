«الزراعة» تنظم دورة تدريبية حول الاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الحشائش بالنوبارية

بداية من الأحد المقبل حتى نهاية الأسبوع

ينظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش التابع لوزارة الزراعة دورة تدريبية تحت عنوان “الاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الحشائش” بمديرية الزراعة بالنوبارية، بداية من الأحد المقبل حتى نهاية الأسبوع.

وقال الدكتور عبده إسماعيل، مدير المعمل، إن ذلك يأتي بناء على توجهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبد العظيم وكيل المركز لشئون الإرشاد والتدريب، بنشر سبل ووسائل الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات، للحفاظ على الثروة النباتية والصحة العامة.

وأوضح مدير المعمل أن الدورة تهدف إلى توصيل الإرشادات الفنية للمزارعين، والخاصة بالخسائر التي تحدثها الحشائش للمحاصيل المختلفة وأهم مبيدات الحشائش المستخدمة فى المكافحة والاحتياطات الواجب مراعاتها عند استخدام مبيدات الحشائش مما ينعكس بدورة على زيادة إنتاجية هذه المحاصيل.

وأشار إلى أنه من المستهدف تدريب عدد 30 متدربًا من المهندسين الزراعيين والمزارعين، كما سيحاضر فيها نخبة متميزة من الأساتذة بالمعمل، لافتًا إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة المعمل خلال الموسم 2021/ 2022،

حيث من المقرر أن يتم شرح عدد من الموضوعات، أهمها الخسائر التي تحدثها الحشائش للمحاصيل وكيفية التعرف عليها وآلات الرش، وكيفية معايرتها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش والحشائش المتطفلة وطرق مكافحتها فى المحاصيل المختلفة وأهم التوصيات الفنية لمبيدات الحشائش الموصي بها فى المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر وجوانب الجسور والمصارف.