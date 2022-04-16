صرح المهندس عماد عبد المنعم، القائم بعمل مدير حديقة الأورمان بالجيزة، بأن الحديقة ولأول مرة تقدم خدماتها للجمهور طوال أيام وليالي شهر رمضان الكريم بعد الإفطار، على هامش معرض زهور الربيع الذي ما زال مستمرًّا حتى نهاية الشهر الكريم، وكذلك استمرار معرض خير مزارعنا لأهالينا، حيث يقدم السلع والمنتجات الأساسية من اللحوم والأسماك والخضراوات والفاكهة وكل السلع الغذائية بخصومات تصل إلى 25%.

وأضاف عبد المنعم أنه أيضًا ولأول مرة بحديقة الأورمان سوف يتم، غدًا الأحد، افتتاح خيمة خيرات رمضان التى تقدم وجبات الإفطار والسحور والمشروبات بأسعار خارج المنافسة في متناول الجميع مع عرض مسلسلات رمضان على شاشة عملاقة وتخصيص منطقة ألعاب ترفيهية للأطفال مع تقديم كل الخدمات الرمضانية والليالي الرمضانية المميزة، بالإضافة إلى وجود بازار للسلع الرمضانية ومستلزمات العيد واحتياجات الشباب والأطفال.

وكل ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير الحديقة العريقة، حتى تكون قادرة على استضافة المهرجانات والمعارض الدولية والعالمية.