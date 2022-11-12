«الزراعة» تنظم برنامجًا لمكافحة حشيشة الزمير بالقمح فى 23 محافظة

سينظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة برنامجا تدريبيا لمدة يوم واحد تحت عنوان: “اليوم الكامل للزمير ” خلال الفترة من 13- 30 نوفمبر 2022 في عدد 23 محافظة على مستوى الجمهورية.

صرح بذلك الدكتور عبده عبيد، مدير المعمل المركزى لبحوث الحشائش.

وأكد بيان صادر عن المركز أن هذا البرنامج تم بناء على توجهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وطبقاً لتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عادل عبد العظيم، وكيل المركز لشئون الإرشاد والتدريب، نظرًا لانتشار حشيشة الزمير في محصول القمح في الفترات الأخيرة.

القمح

وأشار عبيد إلى أن هذا البرنامج يأتى فى إطار البرنامج التدريبي للمعمل خلال الموسم 2022/ 2023 واستمراراً لتنفيذ الدور التوعوي للنهوض بإنتاجية محصول القمح حيث التعرف على حشيشة الزمير التى تعتبر من أخطر الحشائش التى تنمو فى حقول القمح وكيفية مكافحتها.

وكشف البيان أن الفئات المستهدفة من التدريب هم المهندسون الزراعيون بالإرشاد والمكافحة واخصائي محصول القمح في محافظات: الإسكندرية، النوبارية/البحيرة ، القليوبية ، المنوفية ، الغربية ، دمياط ، كفر الشيخ ، الدقهلية ، الشرقية ، بورسعيد ، الاسماعيلية ، السويس ، الفيوم ، الجيزة ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، الوادي الجديد، سوهاج ، قنا، الأقصر ، أسوان.

وقال الدكتور عادل أحمد عمران، وكيل المعمل لشئون الإرشاد والتدريب، أن البرنامج سيناقش موضوعات عده منها: أهم الحشائش المنتشرة فى محصول القمح وتقسيماتها وخسائرها لمحصول القمح وكيفية مكافحتها والإحتياطات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش ،و شرح عملى لحشيشة الزمير وكيفية التفريق بينها وبين نباتات القمح والحشائش النجيلية الاخرى فى جميع مراحل النمو مع عرض عينات نباتية لحشيشة الزمير والحشائش النجيلية الاخرى.

وأضاف الدكتور عمران بأنه سيحاضر فى هذه البرنامج مجموعة متخصصة ومتميزة من الأساتذة والباحثين بالمعمل المركزى لبحوث الحشائش.