«الزراعة» تنظم برنامجا دوليا لإنتاج وصحة الحيوان بحضور مشاركين من 3 قارات

قام المركز المصرى الدولى للزراعة التابع لوزارة الزراعة بتنفيذ برنامج تدريبى فى مجال ” إنتاج وصحة الحيوان ” بحضور مشاركين من قارات أفريقيا ، وآسيا و أمريكا اللاتينية ، وذلك فى الفترة من 15 أكتوبر الماضى وحتى 15 نوفمبر الحالى فى إطار برامج التعاون الدولى الفنى بين جمهورية مصر العربية ودول العالم الصديقة .

وأضافت وزارة الزراعة في بيان اليوم أنه لما كان لمعهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية دور رائد وهام فى تطوير الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجها فى مصر ، فقد قام المعهد بالمشاركة فى البرنامج التدريبى لمدة ستة أيام ، حيث ألقى د مصطفى فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية محاضرة فى مجال ” التناسليات باستخدام السونار ومشاكل الخصوبة فى الحيوان ” .

وكشفت الوزارة أنه قام أيضا الدكتور أشرف نبيه رئيس بحوث بقسم الضرع والنتاج بالمعهد ، بالقاء محاضرة فى مجال ” صحة الضرع وأمراض العجول حديثة الولادة” ، وتم تنظيم برنامج تدريبى فى مجال ” التقنيات الحديثة فى التناسل وعلاج المشاكل التناسلية فى حيوانات المزرعة ” لمجموعة الوافدين من معظم الدول الأفروآسيوية وذلك بوحدة الأشعة التشخيصية والمناظير عن طريق مركز التدريب والتعليم الخاص بالمعهد.