«الزراعة» تنظم برنامجا تدريبيا لمكافحة حشيشة الزمير فى القمح بـ 22 محافظة

نظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجا تدريبيا لمدة يوم واحد تحت عنوان : ” المكافحة المتكاملة للحشائش فى محصول القمح، “اليوم الكامل للزمير” خلال الفترة من 13- 30 نوفمبر 2022 في عدد 22 محافظة على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور عبده عبيد مدير المعمل، إن ذلك يأتي بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم وكيل المركز لشئون الإرشاد والتدريب.

وأشار عبيد إلى أن هذا البرنامج يأتى فى إطار البرنامج التدريبي للمعمل، واستمراراً لتنفيذ الدور التوعوي للنهوض بإنتاجية محصول القمح، حيث التعرف على حشائش القمح خاصة حشيشة الزمير التي تعتبر من أخطر الحشائش التى تنمو فى حقول القمح وكيفية مكافحتها.

وأضاف أنه تم تدريب عدد 454 متدربا من المهندسين الزراعيين بالإرشاد والمكافحة وأخصائي محصول القمح، على مستوى 22 محافظة، حيث ناقش البرنامج عددا من الموضوعات منها: أهم الحشائش المنتشرة فى محصول القمح وتقسيماتها وخسائرها لمحصول القمح وكيفية مكافحتها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش، فضلا عن شرح عملى لحشيشة الزمير وكيفية التفريق بينها وبين نباتات القمح والحشائش النجيلية الأخرى فى جميع مراحل النمو مع عرض عينات نباتية لحشيشة الزمير والحشائش النجيلية الأخرى، حيث حاضر فى هذه البرنامج مجموعة متخصصة ومتميزة من الأساتذة والباحثين بالمعمل المركزى لبحوث الحشائش.