الزراعة تنظم برنامجا تدريبيا لإنتاج عيش الغراب

قال الدكتور أحمد العكازي مدير المركز الاقليمي للاغذية والاعلاف بمركز البحوث الزراعية انة تم تنظيم الدورة التدريبية لانتاج عش الغراب المحاري و استعماله في تحضير وجبات اقتصادية ذلك برعاية الاستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

و عقدت الدورة التي بمقر المركز الجمعية الزراعية بقرية شبلنجة بمديرية زراعة بنها محافظة القليوبية بالتنسيق مع االسيد المهندس نادر عبد الحسيب مدير الادارة الزراعية ببنها و المهندس سعيد طه عبد الشافي مسئول الارشاد ببنها و المهندس احمد محمد عبدالعال مدير جمعية شبلنجة.

و أفاد الدكتور أحمد العكازي مدير المركز الأقليمي للأغذية و الأعلاف أن تنظيم و اقامة الدورة يأتي في اطار اهتمام وزارة الزراعة باستخدام المخلفات الزراعية الاستخدام الأمثل.

وأضاف أنه يستخدم قش الأرز و مخلفات المزرعة الخشنة كبيئة لتربية عش الغراب المحاري و المعروف بقيمته الغذائية المرتفعة وبدون استخدام أسمدة و مبيدات و في فترة قصيرة جدا اذا ما قورنت بالمحاصيل الزراعية الغذائية الأخري و تشجيع المزارعين و ربات البيوت علي المبادرة و بأقل الامكانيات علي انتاجه و التغذية عليه أو عمل مشروع صغير لإنتاج و تسويق الفطر.

وحاضر في الدورة الاستاذ الدكتور عادل بكر رئيس معمل المخلفات بالمركز الإقليمي و الذي قدم دراسة جدوي اقتصادية لعمل مشروع تربية عش الغراب المحاري و سبل تسويقه.

و من جهة أخري قال المهندس عصام الشحات الباحث بوزارة الزراعة أن تعقيم القش و تجهيزه للزراعة يمكن عمله بامكانيات غاية في البساطة و لا تحتاج الى مساحات كبيرة و كميات ضخمة من المياه ولا تحتاج الي اسمدة أو مبيدات.

وقال الشحات إن القش الناتج بعد الجني يستعمل كعلف للمجترات حيث ترتفع نسبة البروتين به من إلى 7 %.

قدم قسم التغذية بالمركز الاقليمي و الذي تمثل في الأستاذ الدكتور رشا علاءالدين والأستاذ الدكتور إيمان راغب محاضرات عن القمة الغذائية لعش الغراب كغذاء للانسان و تم عرض عملي عن طرق تحضير وجبات اقتصادية متكاملة من الفطر.