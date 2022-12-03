الزراعة تنظم برنامجا تدريبيا حول التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الاقتصادية بالدقهلية

ينظم معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجا تدريبيا، غدا الأحد بعنوان: “التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمراض النباتية على أهم المحاصيل الاقتصادية”، وذلك بمحطة بحوث تاج العز بمحافظة الدقهلية.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير المعهد، إن ذلك يأتي بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وفي إطار البرنامج الإرشادي والتدريبي للمعهد.

وأشار مدير المعهد إلى أن هذا البرنامج، والذي تستمر فعالياته حتى نهاية الأسبوع، سيتناول عددا من الموضوعات، ومنها: التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمراض النباتية، تأثير التغيرات المناخية على الإصابة ببعض الأمراض النباتية على محصول بنجر السكر، التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمراض التى تصيب القمح، التغيرات المناخية وعلاقتها بتواجد وتوزيع المسببات المرضية المحمولة على البذور، فضلا عن التغيرات المناخية وتأثيرها على الإصابة بالأمراض التى تصيب نبات البسلة.

وأضاف خليل: إن البرنامج يستهدف تدريب 30 متدربا من الفنيين الزراعين وشباب الباحثبن وذلك لتوصيل الإرشادات الفنية الخاصة بهذه المحاصيل للمزارع للنهوض بزيادة المحصول كما ونوعا.