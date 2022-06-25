«الزراعة» تنشر 11 نصيحة لشراء أضحية ذات جودة عالية

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، فيديو وإنفوجراف، استعرض خلاله 11 نصيحة يجب مراعاتها لشراء لحوم ذات جودة عالية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاءت النصائح كالتالي:

1- الشراء من جزار موثوق لضمان جودة اللحم.

2- تجنب شراء لحوم معروضة ومكشوفة خارج محال الجزارة

3- تقطيع اللحم حسب الاحتياج من مناطق محيط العضل والعظام.

4- أن يكون اللحم فيه تداخل مع الدهن أما الدهن الخارجي فينبغي أن يكون متماسكا وأبيض اللون مائل للأصفرار.

5- أن يكون اللحم ذو لون وردي لا يلمع كثيرا وتجنب اللحم المخضر المائل إلى الرمادي.

6- تجنب اللحم الداكن والرطب والمبلل واللزج عند لمسه.

7- تكون الأختام على الذبيحة واضحة.

8- القوام متماسك لايسهل قطعه بأظافر اليد.

9- لايوجد مواد مخاطية أو هلامية أو منداة.

10 – عند الضغط على اللحم بالإصبع لايترك أثر غائر.

11- تجنب وجود الروائح الغريبة والكريهة.