«الزراعة» تنشر نشاط معهد بحوث أمراض النباتات عن شهر مايو

أكد الدكتور أشرف خليل، مدير معهد أمراض النباتات، أنه في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية قام المعهد بالعديد من الأنشطة الخدمية والبحثية والإنتاجية خلال شهر مايو.

وأكد خليل أنه تم رصد الحالة المرضية للمحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة، المرور على زراعات قصب السكر بمحافظات قنا والأقصر، زيارة ميدانية لزراعات المانجو بمحافظة الإسماعيلية للوقوف على أسباب تضرر بعض مزارعى المانجو من انخفاض معدلات التزهير والعقد وزيادة تساقط الثمار.

وأكد خليل أنه تمت زيارة ميدانية لزراعات المانجو بمحافظة الجيزه، مركز برقاش للوقوف على الحالة المرضية ، زيارة ميدانية لزراعات المانجو بمحافظة القليوبية لحديقة الأورمان للوقوف على الحالة المرضية لأشجار الزينة والأشجار الخشبية.

وأوضح خليل أنه تمت أيضًا زيارة ميدانية لمحطة بحوث إيتاى البارود لحصاد وتجهيز التقاوى الخاصة بمعهد المحاصيل والشركات للموسم القادم ، المرور على زراعات النخيل الخاصة بالشركة الوطنية بتوشكى وشرق العوينات للوقوف على الحالة المرضية.

وكشف خليل أنه تم المرور على محاصيل الخضر المختلفة فى محافظة الغربية، كفرالشيخ ، المنوفية ، الإسماعيلية ، البحيرة، المنيا، أسيوط لرصد الحالة المرضية.

وأوضح خليل أنه تم نشر عدد 5 بحوث بمجلات علمية دولية، كما تم فحص عدد 409 عينات تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية.، فحص (61) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة، والإشتراك فى أعمال (18) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة، وفحص (60) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، وفحص عينات موز ناتج زراعة الانسجه للتأكد من خلوها من الأمراض الفيروسية، فضلا عن شراء 10كجم من الميكروهيزا من قسط الفطريات، وفحص (15) طردا يحتوى على تقاوى بذور مختلفة من الناحية المرضية.