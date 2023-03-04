الزراعة تنشر نشاط إدارة مكافحة الآفات خلال فبراير

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، تقريرا من الدكتورأحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، حول نشاط الإدارة خلال شهر فبراير 2023 وجاء على النحو التالي:-

*قامت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات من خلال الإدارات التابعة لها، بعدد 86 حالة مرور على الزراعات الشتوية و القمح و بنجر السكر و الفول و البصل و قصب السكر ،لرصد أية إحالة إصابة بدودة الحشد الخريفية ،والتوجيه بالعلاج فوراً ،وذلك على مستوي محافظات الجمهورية .

* توفير المبيدات الخاصة بدودة الحشد الخريفية على مستوى مديريات الزراعة،و متابعة الإجراءات الخاصة بمكافحة دودة الحشد الخريفية،و تم متابعة علاجات مرض الصدأ الأصفر في المساحات التي ظهر بها بؤر إصابة، حيث تم العلاج وقائياً لمساحة94 فدان،و توفير مبيدات الصدأ الأصفر بالمديريات.

*تم متابعةأعمال مكافحة آفة النمل الأبيض ،حيث تم علاج عدد (30) وحدة نمل ابيض تحت ارضي مجاناً ،وعلاج عدد (238) وحدة نمل أبيض تحت أرضي نقداً ،وعلاج عدد (52) وحدة نمل أبيض فوق أرضي مجاناً.

*قامت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بعدد 22 لجنة مرور على 9 محافظات، لمراجعة إعمال مكافحة افات الخضر والفاكهة، وكذلك سوسة النخيل والإرشاد بالطرق الصحيحة لعلاجها،والتوقيتات الملائمة لإجراء الممارسات الزراعية المختلفة، والتي تحد من الإصابة بسوسة النخيل. وبلغ عدد النخيل المعالج 6050 نخلة، والمقلع 245 نخلة، وتحت التقليع 42 نخلة خلال شهر يناير.

*تم البدء في البرنامج التدريبي للحقول الإرشادية للتدريب العملي على الإسلوب الأامثل لمكافحة سوسة النخيل الحمراء في محافظات مصر ،ويستهدف للاستفادة منها 20 مزارع و 10 من مهندسي المكافحة لكل حقل ارشادي، وقد تم عقد عدد 7 حقول إرشادية خلال شهر فبراير في 6 محافظات: البحيرة وادي النطرون و رشيد ، دمياط و كفر البطيخ، المنوفية (السادات – اشمون)، الجيزة (الواحات البحرية)، الشرقية .

*وفي إطار التعاون بين المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، تم جمع 162 عينة من الخضر والفاكهة من محافظتي (الشرقية – القليوبية) ،لتقدير متبقيات المبيدات بها ضمن برنامج رصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة.

*قامت وتابعت من خلال مساعدي مفتشي الرقابة على المبيدات حملات على محلات المبيدات في محافظات مصر، وقد أسفرت النتائج عن ضبط عدد28309 عبوة مختلفة الإحجام والسعات غير مسموح بتداولها ،وعدد مرات المرور على محلات الاتجار في المبيدات هي (3441) محل، وتم تحرير عدد 24 محضر مخالفة لعرضها على النيابة.

*تم إطلاق المفترس الاكاروسي في مساحة428 فدان وإطلاق طفيل التريكوجراما في مساحة 31 فدان بمختلف المحافظات، من خلال مناطق المكافحة التابعة للإدارة المركزية لمكافحة الآفات (شمال الصعيد – شمال الدلتا – القناة وسيناء.

*الاستمرار في حملات المكافحة الشاملة لمقاومة القوارض على مستوى الجمهورية لتحزيم زراعات القمح.

*قامت الإدارة العامة لمكافحة القوارض بعقد (233) ندوة إرشادية و(77) لقاء حقلي و(172) ندوة قروية على مستوي الجمهورية في مكافحة القوارض.

* تم معالجة 992263 فدان خلال هذا الشهر، حيث استهلك مبيد فوسفيد الزنك بكمية870.63 كجم، وطعم الراكومين بكمية 3448 كجم ،وطعم الليبت بكمية 9767 كجم حتى تاريخه.

*وحدة التصنيع: تم توزيع اللوط 2 من طعم ليبت 15 طن، وتم تصنيع اللوط 3)من طعم ليبت22 طن، وجاري استخراج شهادة تحليل من المعمل المركزي.

*استهدفت الإدارة العامة لمكافحة الجراد الصحراوي مسح 21560هكتار جنوب شرق مصر، على طول ساحل البحر الأحمر بين شلاتين وأبو رماد والحدود السودانية، تحسباً لوجود حشرات الجراد الصحراوي أو أحد أطواره.

*مراجعة الاستعدادات اللوجستية لعمليات المسح، والتأكد من وجود المبيدات للفترة القادمة.