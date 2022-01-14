«الزراعة» تنشر حصاد أنشطة الوزارة في الفترة من 7 وحتى 13 يناير (إنفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، “الانفوجراف الاسبوعي” في نسخته رقم 73، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 7الى 13 يناير الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على استقبال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، “أجيت جوبتيه” سفير دولة الهند الجديد بالقاهرة والوفد المرافق له وبحث معه سبل دعم التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الزراعية المختلفة، كما نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف بعنوان: “الزراعة “على ضفاف النهر الخالد: “أسوان” جوهرة النيل الساحرة، بمناسبة العيد القومي، رقم 51 لمحافظة أسوان.

وخلال هذا الاسبوع استقبل معهد بحوث وقاية النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية وفد علمي من دولة نيجيريا للتعرف على اقسام ومعامل المعهد المختلفة، كما بحث الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، وأعضاء لجنة التصحر الخطة التنفيذية لإستراتيجية مركز بحوث الصحراء لمكافحة التصحر 2021-2030 ، وآليات الإستفادة منها في تحقيق التنمية المستدامة.

كما تفقد الدكتور احمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، زراعات القمح والبنجر والبصل والثوم في محافظة الفيوم مركز طامية والفيوم واطسا ومحافظة بني سويف مركز ناصر، وتفقد ايضا الدكتور حسن الفولي المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والمستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور محمد يوسف رئيس شئون المديريات الزراعية، منظومة توزيع الاسمدة بالجمعيات الزراعية بمحافظتي الإسماعيلية والمنوفية، للاطمئنان على سير العمل، ووصول الدعم لمستحقيه من المزارعين.

وأعلن الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، تفيذ البرنامج التدريبي الأول عن التحول الرقمي للمرشدين الزراعيين العاملين بالمراكز الإرشادية في 10 محافظات (المنوفية – البحيرة – الأقصر – الدقهلية – بني سويف – الوادي الجديد – الغربية – كفر الشيخ – مطروح – سوهاج) بمركز الدعم الإعلامي بمحافظة الإسماعيلية لمدة 5 أيام.

كما نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية البرنامج التدريبيى الداخلى بعنوان ” الأساليب الحديثة فى التعبئة والتغليف” لقسم بحوث هندسة التصنيع و تعبئة و تغليف الأغذية، وأعلنت الوزارة ممثلة في مركز البحوث الزراعية، الانتهاء من تنفيذ 8 مدارس حقلية في 5 محافظات: سوهاج واسيوط والشرقية والغربية والبحيرة.

كما استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، وفد نيجيري رسمي تفقد اقسام ومعامل المعمل، وذلك إطار الزيارة العلمية الرسمية التي يقوم بها الوفد، لمركز البحوث الزراعية والجهات التابعة له لمناقشة فرص الشراكة والتعاون وإقامة توأمة بحثية بين المعاهد والمعامل المماثلة بمراكز البحوث الزراعية في الدولتين المصرية والنيجيرية، وبلغ اجمالي عدد الشهادات التي أصدرها المعمل بنتائج العينات التي تم استلامها من العملاء هذا الاسبوع، حوالي 6000 شهادة.

واستعرضت الوزارة، خلال هذا الاسبوع تقريرا بأهم الأنشطة التي نفذها معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر ديسمبر الماضي.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أطلق المركز اصداره الثالث حول الخدمات التي تقدمها الوزارة واداراتها المختلفة للمزارعين والمربيين.