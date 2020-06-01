«الزراعة» تنشر التوصيات الفنية لمحصول قصب السكر خلال شهر يونيو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، نشرة بالتوصيات الفنية الواجب على مزارعى محصول قصب السكر مراعاتها خلال شهر يونيو.

وتمثلت التوصيات فى الآتى:

أولاً بالنسبة للغرس الخريفي:

الري فى المواعيد المثلي.

استمرار التمشيط لمتابعة الإصابة بالتفحم والإصابات الحشرية (الحشرة القشرية، الثاقبات) معا.

ثانيا: الغرس الربيعي:

يجب الانتهاء من حصاد القصب الربيعي خلال شهر مايو قبل اشتداد الحرارة ثم يوزع السفير بالأرض ويتم حرقه وتروى الأرض وتترك لتجف ثم تجرى عمليه فج الخطوط.

ثالثاً: الخلف:

الاستمرار فى خدمة الخلف التي تم كسرها فى مارس وأبريل بإقامة الخطوط والتسميد بمعدل 200-210 وحدات أزوت للفدان على دفعتين.

مداومة التمشيط والفحص للآفات خاصة التفحم والثاقبات والحشرة القشرية.

إزالة الجور المصابة بالتفحم إذا قلت الإصابة بالحقل عن 5% وإذا زادت على ذلك يزال الحقل كله.