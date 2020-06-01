اقتصاد وأسواق

«الزراعة» تنشر التوصيات الفنية لمحصول قصب السكر خلال شهر يونيو

أعلنت وزارة الزراعة التوصيات الفنية لقصب السكر
الصاوي أحمد 2:04 م, الأثنين, 1 يونيو 20 2:04 م, الأثنين, 1 يونيو 20

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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، نشرة بالتوصيات الفنية الواجب على مزارعى محصول قصب السكر مراعاتها خلال شهر يونيو.

وتمثلت التوصيات فى الآتى:

أولاً بالنسبة للغرس الخريفي:
الري فى المواعيد المثلي.

استمرار التمشيط لمتابعة الإصابة بالتفحم والإصابات الحشرية (الحشرة القشرية، الثاقبات) معا.

ثانيا: الغرس الربيعي:

يجب الانتهاء من حصاد القصب الربيعي خلال شهر مايو قبل اشتداد الحرارة ثم يوزع السفير بالأرض ويتم حرقه وتروى الأرض وتترك لتجف ثم تجرى عمليه فج الخطوط.

ثالثاً: الخلف:

الاستمرار فى خدمة الخلف التي تم كسرها فى مارس وأبريل بإقامة الخطوط والتسميد بمعدل 200-210 وحدات أزوت للفدان على دفعتين.

مداومة التمشيط والفحص للآفات خاصة التفحم والثاقبات والحشرة القشرية.

إزالة الجور المصابة بالتفحم إذا قلت الإصابة بالحقل عن 5% وإذا زادت على ذلك يزال الحقل كله.

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بقلم الصاوي أحمد

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