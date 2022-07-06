«الزراعة» تنشر «إنفوجراف» عن الإنتاج الزراعي فى القاهرة بمناسبة عيدها القومي

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنفوجراف بمناسبة العيد القومي لمحافظة القاهرة، بعنوان: “القاهرة”.. الإنتاج الزراعي فى جوهره الشرق”، حيث تحتفل المحافظة بعيدها القومي، في 6 يوليو من كل عام تزامناً مع وضع القائد في جوهرة الصقلي حجر الأساس لمدينة القاهرة عام 969م، حيث تحتفل هذا العام بمرور 1053 عاماً على تأسيس قاهرة المعز التاريخية.

وتقع محافظة القاهرة على الضفة الشرقية لنهر النيل، وتعتبر من المحافظات المصرية ذات المدينة الواحدة وهى المحافظة الأولى فى إقليم القاهرة الكبرى، كما تبلغ المساحة الكلية للمحافظة 3085 كم2 وتتكون من 4 مناطق : المنطقة الشمالية ( 8 أحياء )، المنطقة الشرقية (9 أحياء)، المنطقة الغربية ( ٩ أحياء)، والمنطقة الجنوبية ( 12 حيا)، ويبلغ عدد سكان المحافظة 10,1 مليون نسمة.

ووصف المؤرخون مدينة القاهرة بأنها مدينة السحر الشرقي أو جوهرة الشرق نظراً لجمالها وعراقتها، كما اتخذت المحافظة الجامع الأزهر شعاراً لها والذى يعد منارة الإسلام ومنبره في العالم أجمع.

ووفقا للإنفوجراف يبلغ إجمالي الزمام المزروع بالمحافظة: 20617 ألف فدان، ويتنوع بها الإنتاج النباتي: المحاصيل الحقلية: الذرة والبرسيم وقصب السكر والشعير والقمح، ومحاصيل الفاكهة: الموالح والعنب والمانجو والجوافة والرمان والزيتون والكمثرى والمشمش والتفاح.

وكشف الإنفوجراف أنه بالنسبة للإنتاج الحيواني، يوجد بالمحافظة 59 مزرعة ماشية، و17 مزرعة خيول، والثروة الداجنة، يبلغ عدد مزارع الإنتاج الداجني: 24 مزرعة، كما تبلغ إنتاجية بيض المائدة: 770 ألف بيضة، لإجمالى إنتاج: 517 ألف طائر ( رومي – بداري التسمين).

ووفقا للإنفوجراف، وفيما يتعلق بالثروة السمكية، أهم الأسماك: القراميط والبلطي والبياض ومبروك الحشائش والشيلان.

ويضم القطاع الزراعي في محافظة القاهرة: 12 جمعية تعاونية ومتعددة الأغراض، و63 محلا للإتجار في المبيدات، 95 محلا للإتجار في الأسمدة والمخصبات الزراعية، و4 صوامع وبناكر لتجميع القمح، 197 مصنعا وشركة لإنتاج الأعلاف وإضافات الأعلاف، فضلا عن مركز لتجميع الألبان.