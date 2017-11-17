الزراعة تنشئ 70 حقلا إرشاديا للقمح بوادي الصعايدة

الصاوي أحمد:

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية والحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، في إنشاء 70 حقلا إرشاديا لمحصول القمح بمنطقة وادي الصعايدة، منها 50 حقلا للزراعة بنظام المصاطب.

وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي – في تصريحات صحفية اليوم الجمعة – إنه تم إرسال السطارات اللازمة لزراعة الحقول الإرشادية بمحصول القمح على المصاطب، بوادي الصعايدة، فضلاً عن توفير كميات تقاوي المحصول التي تلبي احتياجات زراعته.

وأشار إلى أن الفريق البحثي المتواجد حالياً بمنطقة وادي الصعايدة، عكف على عقد لقاءات مستمرة مع مزارعي المنطقة، من خلال المدارس الحقلية والندوات الإرشادية والتدريبية، للتعرف على مشكلات المزارعين والعمل على حلها على الفور، فضلاً عن توعيتهم باتباع الأساليب والممارسات الزراعية الحديثية والجيدة لتعظيم الإنتاجية، من المحاصيل المختلفة.

وأكد أهمية نظام الزراعة على مصاطب، والذي يساهم في زيادة إنتاجية المحصول، وتوفير كميات التقاوي، ومياه الري، والأسمدة المستخدمة في الزراعة، بما يساهم أيضاً في زيادة دخل المزارعين.

وأوضح أن القافلة البيطرية التي تم إرسالها إلى منطقة وادي الصعايدة، انتهت من المرور على جميع قرى المنطقة، لتحصين الحيوانات ضد الأمراض والأوبئة الحيوانية المختلفة، و توعية المربين بأساليب الأمان والرعاية البيطرية والتغذية السليمة.

وشدد على ضرورة تنسيق الفريق البحثي مع جميع الأجهزة المعنية بمديرية الزراعة بأسوان، وقطاع استصلاح الأراضي، لعلاج جميع المشكلات التي تواجه أبناء المنطقة، فضلاً عن ضرورة تواجد الباحثين من كل التخصصات بصفة مستمرة لنقل أهم التوصيات الفنية و نشر الأصناف و الهجن عالية الإنتاجية في وادى الصعايدة.