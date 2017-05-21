الزراعة تنسق مع المحافظين لإزالة التعديات على 723 فدانا

الصاوي أحمدكشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي حصر مساحة التعديات الواقعة على أراضي المحطات البحثية التي تتبع قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية في 9 محافظات، حيث بلغ حوالي 723 فدانل، و8 قراريط، وهو ما تم إرساله للمحافظين المعنيين، موضحا بالخرائط التفصيلية والإحداثيات الخاصة



الصاوي أحمد

كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي حصر مساحة التعديات الواقعة على أراضي المحطات البحثية التي تتبع قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية في 9 محافظات، حيث بلغ حوالي 723 فدانل، و8 قراريط، وهو ما تم إرساله للمحافظين المعنيين، موضحا بالخرائط التفصيلية والإحداثيات الخاصة بها، لتنفيذ قرارات الإزالة باعتبارها أملاك دولة.

وأوضح التقرير أن تلك المساحات تشمل فدانا و8 قراريط واقعة بمنطقة السرو في محافظة دمياط، و200 فدان بالجبل الأصفر بمحافظة القليوبية، فضلاً عن 3 أفدنة و6 قراريط بمزرعة الهرم في كرداسة والتابعة لمحافظة الجيزة.

وتشمل التعديات الواقعة على محطات القطاع، والتي صدر قرار بإزالتها في محافظة البحيرة، 367 فدانا بصفط خالد، و134 فدانا بزرزورة، وفدانا و4 قراريط بمنطقة النوبارية، و4 أفدنة بوادي النطرون، فضلاً عن فدان و12 قيراطا بقطاع سخا بمحافظة كفر الشيخ.

وفي محافظة الغربية، أوضح التقرير أن هناك تعديا على مساحة 6 أفدنة بمزرعة كفر سليمان، و2 فدان و12 قيراط بمزرعة الجميزة، فضلاً عن 2 فدان و18 قيراط بقطاع سدس بمحافظة بني سويف، و5 قيراط بمشتل خزان أسوان بمحافظة أسوان، إضافة الى مساحة تم تحويلها الى عمارات سكنية بأرض أبو رجيلة بمحافظة القاهرة.

من جهته، أكد الدكتور عبد المنعم البنا، أنه تمت مخاطبة كل المحافظين بشأن قرارات الإزالة التي تم اتخاذها لإزالة تلك التعديات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لافتاً الى ان هناك تعاوناً وتنسيقاً دائما بين كل أجهزة الدولة بما فيها الجيش والشرطة والمحليات والوزارات المعنية، لإزالة أي تعدٍ على أراضي الدولة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحفاظ على هيبة الدولة.

وشدد البنا على أنه لن يتم التهاون مع أي متعد على شبر واحد من أراضي الدولة، لافتاً الى ان وزارة الزراعة وهيئاتها وقطاعاتها المعنية أعلنت حالة الطوارئ، لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، واسترداد أراضي الدولة المنهوبة.