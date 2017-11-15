الزراعة تنجح في فتح سوق جديدة للموالح المصرية بفيتنام

الصاوي أحمد أعلن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن موافقة السلطات المعنية بدولة فيتنام على فتح أسواقها، وبشكل رسمي أمام الصادرات الزراعية المصرية، واستئناف تصدير الموالح المصرية من برتقال وليمون ويوسفي إليها من جديد. وأشار وزير الزراعة…

الصاوي أحمد

أعلن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن موافقة السلطات المعنية بدولة فيتنام على فتح أسواقها، وبشكل رسمي أمام الصادرات الزراعية المصرية، واستئناف تصدير الموالح المصرية من برتقال وليمون ويوسفي إليها من جديد.

وأشار وزير الزراعة إلى أن الجهود التي بذلتها الإدارة المركزية للحجر الزراعي، في توضيح الإجراءات والخطوات الجديدة التي اتخذتها مصر لتعزيز صادراتها في الخارج، تكللت بالنجاح، وتسجيل مصر لدى هيئة سلامة الغذاء بدولة فيتنام، مما يترتب عليه فتح السوق الفيتنامية أمام الصادرات الزراعية المصرية.

وأوضح “البنا” أن تلك الخطوة تعزز موقف الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الآسيوية بشكل عام، خاصة بعد نجاح نفاذ العنب المصري للصين، والبطاطس لأندونيسيا، والثوم المصري إلى دولة تايوان لأول مرة.

وقال وزير الزراعة: إن الوزارة وكافة أجهزتها المعنية تبذل جهودًا غير مسبوقة للحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية بالخارج، وفتح أسواق جديدة لها بالدول المختلفة، فضلًا عن إزالة كافة العوائق التي تواجه الصادرات الزراعية المصرية بالخارج، بما يساهم في زيادة الدخل القومي للبلاد، وتوفير العملة الصعبة.