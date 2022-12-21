«الزراعة» تنجح في تسجيل مركب حيوي ضد دودة الحشد الخريفية

صرح الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد وقاية النباتات بوزارة الزراعة حصول المركب الحيوي بروتكتو WP %9.4 (مسحوق قابل للبلل) والذى ينتجه المعهد على توصية جديدة ضد دودة الحشد الخريفية على محصول الذرة من لجنة مبيدات الآفات الزراعية.

وأكد بيان صادر عن وزارة الزراعة، أن ذلك في إطار تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمتابعة والسيطرة على دودة الحشد الخريفية باستخدام الوسائل الآمنة على البيئة وتوجيهات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية لمعهد بحوث وقاية النباتات بوضع حزمة من التدابير للإدارة المتكاملة لهذه الآفة المدمرة للمحاصيل الزراعية.

وأضاف أن اللجنة أقرت اجتياز المركب جميع إجراءات التقييم وتم التأكد من فاعليته على مدار موسمين متتالين فى مكافحة دودة الحشد الخريفية.

وفي السياق ذاته أكد “عبدالمجيد” أن مركب بروتكتو هو أحد البدائل الآمنة والفعالة لمكافحة العديد من الآفات التابعة لرتبة حرشفية الأجنحة وله ثلاث توصيات سابقة استهدفت يرقات صانعات الأوراق على نبات الطماطم ومكافحة دودة درنات البطاطس ودودة ورق القطن فى أطوارها الأولى ، وأن هذه التوصية تعد إضافة تؤكد قدرة هذا المركب الحيوى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عدلي رئيس مكون إنتاج المستحضرات الحيوية أن المُركب مستخلص بكتيري آمن على المحاصيل المختلفة ويضمن سلامة النظام البيئي، حيث إنه متخصص على الآفات المستهدفة ولا يسبب أي ضرر للأعداء الحيوية أو النبات نفسه. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المركب ينتج ويتم توزيعه حاليا بمعهد بحوث وقاية النباتات -مركز البحوث الزراعية.