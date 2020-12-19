اقتصاد وأسواق

«الزراعة» تنتهي من تنفيذ 10 مدارس حقلية جديدة لتوعية المزارعين والمربيين

أعلنت وزارة الزراعة إقامة مدارس حقلية
الصاوي أحمد 6:09 م, السبت, 19 ديسمبر 20 6:09 م, السبت, 19 ديسمبر 20

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قال الدكتور عادل عبد العظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب، إنه تم تنفيذ 10 مدارس حقلية، على مدار الأسبوع الماضي، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التواصل مع المزارعين، ونقل البحوث الزراعية العلمية وتطبيقها على أرض الواقع لخدمة المزارعين والمربيين على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن المدارس الحقلية تعمل على توعية الزراع ومربي الإنتاج الحيواني بأهم التوصيات الفنية والتواصل معهم لحل المشاكل التي قد تواجههم، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 4 مدارس حقلية لمحصول الفول البلدي بمحافظات كفر الشيخ وبني سويف والمنيا وسوهاج بمشاركة كل من معهد أمراض النبات ووقاية النبات والمعمل المركزي لبحوث الحشائش.

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وأوضح وكيل المركز أنه تم تنفيذ 4 مدارس حقلية لمحصول البصل بمحافظات الغربية والدقهلية وبني سويف وسوهاج، بمشاركة كل من معهد أمراض النبات ووقاية النبات والمعمل المركزي لبحوث الحشائش، ومدرستين حقليتين للإنتاج الحيواني بمحافظتي القليوبية والشرقية.

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بقلم الصاوي أحمد

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