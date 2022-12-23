«الزراعة» تنتهي من تنفيذ فعاليات برنامج تدريبي بعنوان «نشر وتبنى المستحدثات» فى 3 محافظات

انتهى معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من تنفيذ فعاليات البرنامج التدريبي بعنوان: ” نشر وتبنى المستحدثات الزراعية”، بمحافظات: أسيوط، والفيوم، والمنوفية.

وقال الدكتور ياسر الحيمري وكيل المعهد لشئون الإرشاد والتدريب، ان البرنامج جاء بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، حيث استهدف تنمية معارف ومهارات العاملين الإرشاديين والمهندسين الزراعيين بتلك المحافظات حول العديد من الموضوعات المتعلقة بنشر وتبنى المستحدثات الزراعية.

واضاف ان البرنامج تناول عددا من الموضوعات والمحاور على رأسها: مفهوم وخصائص وأنواع المستحدثات الزراعية، ومفهوم نشر المستحدثات ومراحل نقلها، كما تضمن البرنامج عرضا مفصلا لمفهوم وخصائص ومراحل عملية تبنى المستحدثات الزراعية، إضافة إلى تعريف المتدربين بفئات المتبنين، والعوامل المؤثرة على تبنى المستحدثات الزراعية، كما تضمن توضيحا لمحددات قبول المستحدثات الزراعية والمشكلات التى تعوق نشر وتبنى المستحدثات الزراعية.

واشار وكيل المعهد ان البرنامج شهد حضورا مكثفا من المهندسين الزراعيين بمديريات الزراعة والتعاون الزراعى بالمحافظات المعنية حيث شارك فيه نحو 90 متدرب من هذه المحافظات، كما شارك في تنفيذ فعالياته نحو 30 باحثا من خبراء معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية.

وقال الحيمري ان هذا البرنامج التدريبي وغيره من الأنشطة الإرشادية والتدريبية المكثفة التى ينفذها المعهد، تأتي في ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت رعاية وإشراف الدكتور عادل عبد العظيم وكيل المركز لشؤون الإرشاد والتدريب والدكتور محمود حسن مدير المعهد.