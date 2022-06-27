«الزراعة» تنتهي من التحسين الوراثي لمليون رأس ماشية

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من تحسين السلالات فى أكثر من مليون رأس ماشية منذ منتصف 2019 وحتى الآن، طبقا للدكتور عبد الرشيد غانم منسق مشروع مكون الألبان بالوزارة.

وقال «غانم» لـ«المال» إن إنتاج مصر من الألبان من الثروة الحيوانية يصل إلى 7 ملايين طن سنويا.

وأضاف أنه تم إنشاء 600 نقطة تلقيح اصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالمعدات المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعى فى القرى بالمحافظات المختلفة، خاصة لصغار المزارعين والمربين خلال الفترة المشار إليها.

وتوقع أن يصل عدد مراكز تجميع الألبان التى تم تطويرها بنهاية العام الحالى إلي 300 بحيث يتم إعادة تأهيل هذه المراكز وإضافة خطوط جديدة على أعلى مستوى لخدمة القطاع مقابل 240 حاليا.

وكشف أن عدد مراكز تجميع الألبان التى تم تطويرها تبلغ 240 حتى الآن منها 218 طورتها وزارة الزراعة، إضافة إلى 22 مركزا تولت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إعادة تأهيلهم بالقري.

وطبقا لـ«غانم» فإن المقصود بالتحسين الوراثى لسلالات الماشية هو إحلال السلالات البلدية بأخرى مستوردة ذات إنتاجية عالية من اللحوم والألبان بدلا من الأصناف البلدية والشق الآخر هو تهجين الأصناف البلدية مع المستوردة لإنتاج قطعان خليط تمتلك صفات وراثية جيدة.

ولفت إلى أن بعض السلالات الأجنبية تنتج 40 لترا من الألبان يوميا، بينما تنتج الأنواع الخليط 15 لترا يوميا مقابل 4 لترات فى الأنواع البلدية يوميا.

وكشف «غانم» أنه لا يوجد حصر نهائى لمراكز الألبان العشوائية فى مصر إلا أنه قدرها بنحو 1000 مركزا تحتاج إلى تأهيل وتحديث لخطوط الإنتاج، كما أن تحديد بيانات عن المستهدف بعد خطة التحسين الوراثى ترتبط بالدول التى نستورد منها هذه السلالات والظروف العالمية وكذلك الأوبئة كاشفا أن معدلات الإنجاز فى هذا المشروع مرتفعة للغاية بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ونشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا استعرض أهم الأرقام للمشروع القومى لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان قبل عدة أيام.

وأشار إلى أن إجمالى عدد مراكز تجميع الألبان التى تم حصرها على مستوى الجمهورية، منذ إطلاق المشروع بلغت حوالى 826 مركز لتجميع الألبان، والمستهدف تطويرها وتحديثها، وفقا للمواصفات القياسية بهدف توفير كوب لبن صحى وآمن للمواطنين.

ويبلغ إجمالى عدد مراكز تجميع الألبان التى تم الانتهاء بالفعل من تطويرها وتحديثها حتى الآن حوالى 218 كذلك تم إنشاء 34 مركزا مطورا وحديثا لتجميع الألبان.

كما تم اعتماد مبلغ وقدره حوالى 388 مليون جنيه تم اعتمادها حتى الآن لصالح المربين والمزارعين لتمويل تطوير مراكز تجميع الألبان، كما تم إدراج المشروع ضمن مبادرة البنك المركزي، لمنح قروض بفائدة %5 سنوية لتمويل المربين لتطوير مراكز تجميع الألبان.

كما تم رصد 113 مليون جنيه لتجهيز 19 مركز تجميع ألبان بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».