الزراعة تنتهى من أعمال الرفع المساحى وتحليل التربة لـ650 ألف فدان من مشروع الدلتا الجديدة

إنتهت وزارة الزراعة من إعداد دراسات تحليل التربة والرفع المساحى لـ 650 ألف فدان من مشروع الدلتا الجديدة تمثل ثلثى المساحة الكلية وجارى استكمال الدراسات للثلث الأخير.

وقال الدكتور نعيم مصيلحى مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقى لـ«المال» إن المشروع بدأ الإنتاج بالفعل من خلال مشروع «مستقبل مصر» على امتداد محور الضبعة الذى يشكل نواة المشروع وهو على مساحة 200ألف فدان منتجة للقمح والذرة والبنجر والخضروات والفاكهة.

يذكر أن المساحة الفعلية لمشروع الدلتا الجديدة تصل إلى 2.2 مليون فدان، حيث من المقرر زراعة مليون فدان منها وتخصيص 1.2مليون فدان للتوسع العمرانى والتصنيع الزراعى لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة توازى دلتا النيل القديمة، ومن المستهدف أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال عامين.

وأضاف «مصليحى» أن هناك زيارات ميدانية للمشروع من كل الجهات المعنية سواء كانت تلك الجهات وزارة الزراعة وعدة جهات سيادية أخرى ،حيث يتم العمل بشكل متوازٍ لكل جانب من جوانب المشروع سواء مد الطرق وتسوية الأرض وحفر الآبار وغيرها.

أشار «مصليحى» إلى أن مصادر المياه بمشروع الدلتا الجديدة تقوم على موارد متنوعة،مثل تكرير مياه الصرف الزراعى المُعالج وإعادة استخدامها، فضلا عن آبار المياه الارتوازية،وتحلية مياه البحر.

ومن الجدير بالذكر أن مساحة مشروع الدلتا الجديدة تبلغ %35 من مساحة الدلتا القديمة، وهدفها خلق مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة وزراعة محاصيل استراتيجية تحقق الأمن الغذائى مثل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس والقمح والبنجر وخلق فرص عمل وستكون الأولوية فيها للتصنيع الزراعى.

وعقدت الحكومة اجتماعا الأسبوع الماضى ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وضم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين لمتابعة المشروع القومى العملاق للإنتاج الزراعى «الدلتا الجديدة».

وأكد بيان صادر عن وزارة الزراعة مؤخرا أن أرض المشروع تصلح لكل المحاصيل الزراعية من الناحية الفنية لان المناخ السائد بها يصنف كبحر متوسط والذى يصلح لكل المحاصيل كما تقوم وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع الهيئة الهندسية بعمل دراسات المياه وخطة تنفيذ الآبار، على أن يشمل التصنيف المحصولى لمشروع الدلتا الحديدة القمح والفول والعدس والكينواه والأعلاف والبرسيم والذرة وفول الصويا وغيرها من المحاصيل البستانية المهمة، التى تقوم عليها مشروعات الإنتاج الحيوانى وصناعة الزيوت.