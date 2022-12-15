الزراعة تناقش سبل منع تلوث الغذاء

تحت رعاية الدكتور شاكر عرفات مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة و إشراف الدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب نظم المعهد برنامج تدريبى داخلى بعنوان “الممارسات الاستهلاكية الجيدة ” بالقاعة الرئيسية بالمعهد.



أشار دكتور شاكر عرفات الى أن قطاع الغذاء يهدف الى تأمين وضمان سلامة الغذاء للمستهلكين،و تسهيل حركة التجارة، وزيادة ثقة المستهلك وأصحاب شركات التصنيع الغذائي في الأجهزة الرقابية. ومن هنا جاءت أهمية العمل على ترسيخ الممارسات التي تمنع تلوث الغذاء تمنع تلوث الغذاء خلال مراحل تداوله المختلفة بدءاً من المزرعة ووصولاً الى المستهلك ونظراَ إلى أن أغلب حوادث التسمم الغذائي ترجع إلى عدم المعرفة بالطرق المثلى والسليمة للتعامل مع الأطعمة سواء من ناحية الشراء, التداول , التخزين و الإعداد لذلك أدركنا مدى أهميه توعيه الأفراد من مختلف الطبقات بأهمية “الممارسات الإستهلاكية االجيدة” وذلك لضمان السلامة الصحية لكافة أفراد المجتمع بقدر الإمكان.



من جانبه أكد دكتور عاطف عشيبة ان البرنامج التدريبى يهدف الى تأهيل وتعريف المتدربيين بكيفية منع التسمم الغذائي وتقديم الدليل العلمي لحماية الطبخ والأكل وكيفية تداول وتناول واعداد مكونات الغذاء المختلفة بصورة آمنة.

يتضمن البرنامج التدريبى العديد من المحاور الهامة منها أسباب التسمم الغذائي وعلاقة المستهلك بالتسمم الغذائي – أسس اختيار مكان التسوق – طرق تخزين وحفظ الغذاء في المنزل – تصميم المطابخ و طرق التنظيف والتطهير -الإعداد السليم للغذاء وطرق الطبخ الآمن. هناك العديد من الجهات المستفيدة من البرنامج التدريبى مثل تجار الجملة ، بائعي التجزئة – متعهدي تقديم الطعام (المدارس – المستشفيات – النوادي – الطائرات – السجون – المطاعم – شركات النقل – دار رعاية المسنين – أماكن بيع الأطعمة المعلبة…. ألخ) – المستهلكين في المنزل.