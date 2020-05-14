اقتصاد وأسواق

“الزراعة” تناشد الفلاحين شراء التقاوي المنتقاة والمحسنة لزيادة الإنتاج

ناشد قطاع الارشاد الزراعي شراء التقاوي المعتمدة
الصاوي أحمد 12:03 م, الخميس, 14 مايو 20 12:03 م, الخميس, 14 مايو 20

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ناشد قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كل المزارعين، بضرورة شراء تقاوي محاصيل الموسم الصيفي من المنافذ والمحال المرخصة والموثوق بها، لتجنب الإضرار بالإنتاج الزراعي، والتعرض لخسائر في إنتاجية المحصول.

وأكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، في منشور تم تعميمه على كل مديريات الزراعة ومديري عموم الإرشاد الزراعي بالمحافظات، ضرورة تكثيف العمل على توعية وإرشاد المزارعين، من خلال كل الادارات والجمعيات الزراعية، على أهمية استخدام التقاوي المعتمدة المحسنة والمنتقاه، والمقاومة للأمراض والآفات، للحصول على إنتاجية عالية للمحصول، فضلا عن ملاءمتها للظروف البيئية للمناطق المقرر الزراعة بها.

وأوضح “عزوز” أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي، وزيادة دخل المزارعين، وبمناسبة إقبال المزارعين حاليا على شراء تقاوي محاصيل الموسم الصيفي.

وأشار المنشور غلى أهمية الاطلاع على بطاقة البيانات الموجودة على عبوات التقاوي، للتعرف على درجات النقاوة، ونسبة الإنبات، والحيوية، والوزن، ومعاملة البذور، وجهة الإنتاج، وذلك للاطمئنان على الحصول على تقاوي معتمدة منتقاة مضمونة.

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بقلم الصاوي أحمد

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