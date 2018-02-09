الزراعة تمهل منتفعي الإصلاح عامًا لسداد الأقساط

بدلاً من فسخ التعاقدالصاوي أحمد قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، منح مهلة لسداد الأقساط المستحقة للمتعاقدين مع الهيئة والمتأخرين عن السداد، وذلك لمدة عام، بدلاً من فسخ التعاقد معهم.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، برئاسة الدكتور عبد المنعم البنا

بدلاً من فسخ التعاقد





الصاوي أحمد

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، منح مهلة لسداد الأقساط المستحقة للمتعاقدين مع الهيئة والمتأخرين عن السداد، وذلك لمدة عام، بدلاً من فسخ التعاقد معهم.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، برئاسة الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة عدداً من الموضوعات الخاصة بالمنتفعين، ومناقشة الموضوعات المطروحة لاقامة مشروعات النفع العام.

ووافق مجلس الإدارة على قبول التنازلات للغير والمسدد ثمنها بالكامل، بشرط توثيقها وتحرير عقود للمتنازل لهم من خلال الإصلاح الزراعي، لتقنين أوضاعهم، للتيسير عليهم، والحفاظ على استقراراهم.

وقرر مجلس إدارة الهيئة الموافقة على تخصيص مساحة 105 م2، بمحافظة كفر الشيخ لهيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة، فضلاً عن 16 قيراط بمحافظة الفيوم لنفس الغرض، كذلك تخصيص مساحة 3 فدان، و9 قيراط، و11 سهم، بمنشية البكاري بالجيزة لإقامة مجمع للمدارس، كما تم الموافقة على تخصيص مساحة 400 م2 بمحافظة كفر الشيخ لإقامة محطة للصرف الصحي.

ووافق المجلس على طرح المساحات القابلة للاستثمار التابعة للهيئة، وعرضها من خلال وزارة الاستثمار، لإقامة مشروعات استثمارية كبرى، نظراً لما تمتلكه تلك المساحات من ميزة نسبية للاستفادة منها لإقامة مشروعات استثمارية تساهم في نمو الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب، وتحقيق أكبر عائد لموارد الدولة.

ومن جانبه قال وزير الزراعة ان تلك الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، والحكومة الحالية بالعمل على حسن ادارة واستغلال الأراضي المستردة بعد ازالة التعديات في مجال الاستثمار، لافتا الى ان ذلك ايضا يتماشى مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخه، وخاصة في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، باعتبار ان الزراعة هي عصب الاقتصاد القومي.

وأشار البنا الى ان الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ماضية في تنفيذ خطتها للتيسير على المنتفعين، وعلاج مشاكلهم المتراكمة منذ سنوات طويلة، وذلك حفاظاً على مصالحهم والعمل على استقرار المزارعين والمنتفعين، بما سيكون له مردود ايجابي من الناحيتين الإقتصادية والاجتماعية عليهم.