الزراعة تمد فترة تسجيل مبيدات «جليفوسات» إلى نهاية 2023

استجابت وزارة الزراعة، ممثلة فى لجنة مبيدات الآفات الزراعية، لمطالب شركات المبيدات المحلية بمد فترة تسجيل المستحضرات التى تندرج تحت المادة الفعالة «جليفوسات» إلى 31 ديسمبر 2023 بدلًا من 15 ديسمبر المقبل.

و«جليفوسات» من المواد المقاومة للحشائش فى الحقول والبستاتين، ومن أبرز الشركات المنتجة لمبيدات تحتوى على هذه المادة الفعالة شركة شورى التى تنتج مبيد «جلويد» من هذه المادة وغيرها من الشركات.

وأكدت مصادر بوزارة الزراعة لـ«المال» أن الإرجاء تم إقراره بعد تقدم عشرات الشركات للتسجيل، وإعادة تقييم مستحضرات الجليفوسات مع إعادة تركيز موادها الضارة وأقلمتها مع الاستخدام البشرى الملائم.

وأضافت أن الوزارة أجلت وقف التسجيل لمدة عام لعدم وجود بديل فعال لهذه المستحضرات حتى الآن، كما يشير عدد من الرسائل من المزارعين إلى أن هذه المركبات فعالة جدًا فى مكافحة الحشائش.

ووضعت وزارة الزراعة قبل عدة سنوات برنامجًا لتقييد هذه المادة الفعالة المستخدمة كمبيد للحشائش فى حدائق الموالح والعنب لتأثيرها على الصحة العامة.

قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس اللجنة فى تصريحات خاصة لـ«المال » أن وزارة الزراعة تنفذ خطة للاستخدام الآمن للمبيدات، خاصة المبيدات الحشرية والحشائش بالتوافق مع معايير الصحة العالمية ذات الصلة مثل الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن مبيد الجليفوسات يتم استخدامه على نطاق واسع على مستوى العالم، إذ يصل الاستهلاك العالمى السنوى له إلى حوالى 650 ألف مادة فعالة، بينما يبلغ ما تم استهلاكه فى مصر عام 2016 حوالى 570 طن مادة فعالة، بما يعادل%0.09 من الاستهلاك العالمى فى مصر لمكافحة الحشائش الحولية والمعمرة فى الموالح والفاكهة ذات النواة الحجرية والعنب.

وأضاف «عبد المجيد» أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات خلال الشهور الماضية من خلال اللجنة المشكلة للمراجعة الدورية للمبيدات، إذ يتم متابعة مركبات الجليفوسات والملاثيون والديازينون والمركبات المحتمل تأثيرها على الإنسان.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى لجنة مبيدات الآفات الزراعية، خفض استيراد مبيدات مكافحة الحشائش فى المحاصيل المعروفة بمبيدات «الجليفوسات» المسموح باستيرادها بنسبة %10 سنويًا من مستحضرات الجليفوسات التى لا تحتوى على مادة «التالوأمين» السامة، وبالنسبة للمستحضرات التى تحتوى على التالوأمين يتم خفض استيرادها بنسبة %20 سنويًا منذ 2016.

وقررت لجنة مبيدات الآفات الزراعية،النظر فى منح توصيات مؤقتة لبدائل مستحضرات الجليفوسات شريطة اجتيازها اختبارات التقييم الحيوى فى الموسم التجريبى الأول وتحكيم ملف المبيد، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى انخفاض الكمية التى تم استيرادها من مبيد الجليفوسات خلال عام 2016 وحتى اليوم الثلاثاء إلى572.41 طن مادة فعالة بدلاً من 1102.68 طن مادة فعالة من نفس المبيد خلال العام الماضى (2015) بنسبة انخفاض تصل إلى حوالى %50.6 .