اقتصاد وأسواق

الزراعة تمد حملة تحصين الماشية بعد الوصول لأكثر من 1.5 مليون رأس خلال شهر

أعلنت وزارة الزراعة تمديد الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمي القلاعية
الصاوي أحمد 12:42 ص, الأربعاء, 11 مارس 20 12:42 ص, الأربعاء, 11 مارس 20

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أكد تقرير صادر عن هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة أنه تم تمديد الحملة القومية للتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الإغنام حتي تحقق أهدافها ، بعد أن كان مقررا لها أن تستغرق شهرا وتنتهي في بداية مارس.

وأوضح أنه  تم تحصيــــــن مليون و519 ألفا و593 من الماشية بينــــها مليون و302 آلاف و102 رؤوس أبقار و206 آلاف و233 رأس أغنام، و11 ألفا و403 رأس ماعز، منذ بدء الحملة في بداية فبراير حتي الآن .

ولفت “التقرير” إلي أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية قامت من خلال الادارة المركـــــزية للطب الوقائي بالهيئة والمديريات والحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الاغنام بالمرور بجميع محافظات الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الاوبئــــــــة .

وناشد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية جميع المربين أصحاب الثروة الحيوانية بضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين حيواناتهم وتكوين مناعة قبل موسم نشاط الفيروس مؤكدا أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكل الادوات واللقاحات لنجاح الحملة .

 وأشار عبد الحكيم الى أن الحملة تتم من قرية لقرية من خلال التنسيق بين مختلف الاجهزة المعنية ، فضلا عن توفير المعدات والادوات الى اللجان البيطرية ومنها مهام الامان الحيوي ، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول ، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء مهام الطبيب البيطرية وفقاً لقواعد تطبيق الامان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين .

وأضاف محمود أنه تم اتخاذ جميع الاجراءات التى تتبع مع الحملة لتحصين الماشية وتوفير جميع جرعات لقاح التحصين للحملة والتنسيق مع جميع الوزارات المعنية بعمل كمائن لحظر نقل الماشية من محافظة الى محافظة ،ومنع دخول أى ماشية إلي الاسواق إلا ببطاقة التسجيل والترقيم والتحصين .

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بقلم الصاوي أحمد

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