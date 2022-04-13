«الزراعة» تلغي شرط تصدير الفول السوداني في حاويات مبردة مؤقتا

أتاحت وزارة الزراعة للمصدرين المصريين بشحن محصول الفول السوداني بحاويات غير مبردة وذلك في استثناء جديد نظرا للظروف الراهنة التي تواجه حركة الصادرات.

وأكد تقرير صادر عن الحجر الزراعي، أن التسهيلات الأخيرة لمصدري الفول السوداني ستستمر حتى مطلع مايو المقبل.

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان له مؤخرا أنه لأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 5.6 مليون طن، مشيرًا إلى أن هذا الرقم لم يتحقق حتى قبل جائحة كورونا.

وأكد وزير الزراعة أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة من أجل دعم الصادرات، من خلال فتح أسواق جديدة وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة وتطوير منظومة الحجر الزراعي.

وأشاد وزير الزراعة بجهود المنتجين والمصدرين والمزارعين المصريين الذين استطاعوا الاهتمام بجودة المحاصيل وتطبيق كافة المواصفات العالمية القياسية وأيضا العمل في ظل ظروف جائحة كورونا وتحقيق هذا الرقم القياسي من الصادرات الزراعية رغم ارتباك حركة النقل والتجارة الدولية.

كما أشاد وزير الزراعة بجهود العاملين في الحجر الزراعي الذين كانوا يعملون على مدار الساعة لتسهيل إجراءات التصدير وإزالة كافة العقبات أمام المصدرين.