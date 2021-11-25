«الزراعة» تلزم الجمعيات برد فارق سعر بيع الأسمدة

ألزمت وزارة الزراعة جمعياتها المركزية بتحويل قيمة الفروق السعرية لمخزون الأسمدة المدعمة الموجودة لديها، بواقع نحو 1500جنيه زيادة عن كل طن.

وقررت الحكومة تطبيق زيادة سعر السماد المدعم الخميس الماضى وسجل سعر البيع الجديد 4800جنيه لليوريا، مقابل 3290جنيها للنترات.

مصادر:7 ملايين جنيه قيمة مستحقة للوزارة عن 3838 طنا

وقالت مصادرحكومية لـ«المال»إنه بعد جرد مخازن الجمعيات الزراعية الثلاث (إصلاح -استصلاح -ائتمان « تبين وجود 3838طن أسمدة يوريا ونترات،وتوجب على الجمعيات تحويل ما يقرب من 7 ملايين جنيه تمثل فارق زيادة سعر السماد.

وأكد د. ماهر أبو جبل المدير الإقليمى لشمال أفريقيا والشرق الأوسط لشركة «ذا جيت» أن سعر طن الأسمدة استقر فى الجمعيات بواقع 4800جنيه لطن اليوريا و 4700 للنترات.

وأوضح «أبو جبل» عضو نقابة الزراعيين أن وزارة الزراعة تتسلم طن الأسمدة بسعر التكلفة من الشركات،بواقع 4500جنيه يضاف إليها تكلفة النولون والتعتيق والمصروفات الإدارية بقيمة 300جنيه عن كل طن.

وكشف عن أن سعر طن الأسمدة الحر يتراوح بين8000 إلى 8200 جنيه وهو سعر اليوريا والنترات.

يذكر أن وزارة الزراعة ممثلة فى الجمعيات التعاونية، أعلنت عن تسعير شيكارة الأسمدة المدعمة اليوريا بـ 240جنيها والنترات بـ 235جنيها، ليصل الطن إلى 4800 جنيه لليوريا و4700 جنيه فى النترات.

وأكد المهندس بدر الدين عبد الحافظ رئيس قطاع الأمونيا بشركة الدلتا للأسمدة أن طن اليوريا يحتاج إلى50مليون وحدة حرارية بسعر 5.75 للمليون وحدة حرارية، يضاف إليها المصروفات التشغيلية الأخرى ليصل تكلفة الطن فى المصنع إلى 4500جنيه.

وأوضح أن سعر الطن من المصنع بـ 4500 جنيه وهو سعر تكلفة إنتاجه بينما يتم إضافة تكاليف النقل والتخزين وخلافه على كل طن.

يذكر أن سعر الطن عالميا من اليوريا تسجل 950 دولارا بما يوازى 14000جنيه للطن.

كما واصلت أسعار الأسمدة صعودها فى الأسواق بعد قرار زيادة سعر السماد المدعم الخميس الماضى من 3290 إلى 4500 جنيه للطن.

وتنشر «المال» أسعار السماد المستورد والمحلى «تسليم أرض المصنع « إذ يتم إضافة تكاليف النقل الداخلى ومكسب تاجرى الجملة والتجزئة.

وأكد التجار أن سعر طن سلفات النشادر بـ 4640 جنيها، وطن نترات النشادر 6227جنيها واليوريا 6672جنيها للطن.

وأوضحوا أن أسعار اليوريا عالميا كالتالى، طن اليوريا الأوكرانى 890 دولارا للطن،واليوريا الخليجى 950 دولارا للطن، واليوريا المصرى 925 دولارا للطن واليوريا الأمريكية 880 دولارا للطن.

وشهد سعر شيكارة سماد اليوريا انفلاتا وسجلت الواحدة 425جنيها لليوريا قبل الزيادة نتيجة انطلاق الموسم الشتوى واحتياج غالبية المزارعين للتسميد حاليا، فضلا عن استمرار ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا واستمرار أزمة الشحن وتعطيش السوق.

وارتفعت أسعار أسمدة اليوريا فى المحافظات منذ الشهر الماضى بشكل مبالغ فيه على اعتبار وصول سعر الطن إلى 9000جنيه كأعلى سعر فى المناطق النائية، بينما تسجل اليوريا فى إسكندرية 8000 جنيه بدلا من 4600 جنيه .

وأضاف التجار أن سعر طن النترات فى الإسكندرية سجل 8000جنيه بدلا من 4500 قبل الارتفاع، كما ارتفع طن البوتاسيوم إلى 13000جنيه بدلا من 9000.

وفسر التجار ذلك الارتفاع بزيادة أسعار الأسمدة عالميا وارتفاع أسعار النولون العالمية،وتوجيه الشركات معظم الإنتاج إلى الأسواق الأوروبية للاستفادة من السعر الجيد، ويصل سعر الطن المصدر حاليا إلى 390 / 430 دولارا.