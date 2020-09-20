الزراعة : تكويد 2000 مزرعة رمان وتأهيلها للتصدير

المشروع درب أكثر من 5000 آلاف من المزارعين على العمليات الزراعية الجيدة

أكدت وزارة الزراعة تكويد 2000 مزرعة رمان في الصعيد ومساعدة المزارعين علي التأقلم وتنفيذ معايير الممارسات الزراعية الجيدة بمساعدة المانحين.

وشهدت الدكتوره رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية نائبا عن وزير الزراعة وكمال شلبي سكرتير عام محافظة قنا نائبا عن المحافظ ‏حفل ختام مشروع دعم الامن الغذائي والاعمال الزراعية” فاس” بمحافظة قنا والذى تم تنفيذه في 7محافظات الصعيد وهم بني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج وقنا والاقصر وأسوان والممول من الوكالة الامريكية للتنمية.

حضر المراسم الدكتور محمد أبو الوفا مسؤل ملف الزراعة بالوكالة الأمريكية للتنمية USAID.

ورحب دومينيك مدير المشروع الحاضرين من مزارعين محافظة قنا .

وقال دومينيك إن المشروع درب أكثر من 5000 آلاف من المزارعين على العمليات الزراعية الجيدة ومفهوم الجلوبال جاب خاصة فيما يتعلق بالمحاصيل التصديرية سواء كانت محاصيل الخضر او الفاكهة كما تم تدريب المزراعين على اتباع نظام التكويد في الرومان .

وأكد بيان لوزارة الزراعة المشروع أن المشروع قام بتكويد أكثر من 2000 مزرعة من مزارع الرومان والتي أصبحت مهيئة للتصدير.

كما تم توقيع بروتكول تعاون في هذا الشأن مع الحجر الزراعي المصري وهيئة سلامة الغذاء الأمر الذي يزيد من كميات التصدير من هذه المحاصيل كما يساعد المنتج المصري على المنافسه في الأسواق العالمية..

وأشار البيان إلى أن هذا المشروع ساعد في إعادة تأهيل ثماني مراكز خدمات زراعية بمحافظات تنفيذ المشروع وذلك لخدمة المزارعين في هذه المناطق للحصول على مستلزمات الانتاج الزراعي بأسعار مناسبه الي جانب تقديم الدعم الفني والارشادي للمزارعين في هذه المناطق وإنشاء معامل لتحليل الأمراض النباتية وتشخيصها بشكل اسرع واتاحة فرص عمل للشباب خريجي كليات الزراعة.

وأكد بيان الزراعة أن المشروع دعم هذه المراكز الخدمية بشراء جرارات زراعية شاملة المعدات لمساعدة صغار المزارعين بهذه المناطق.

وأشاد الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة بالدور التنموي للمشروع حيث إستفاد منه حوالي 22 ألف مزارع بمناطق تنفيذه وأن وزارة الزراعة تسعى لتعميم الفكرة حتى تستفيد منها كل محافظات الصعيد وذلك بمساعدة الوكالة الامريكية كما وجه الشكر للوكالة الامريكية على الدور الذي تقوم به نحو دعم قطاع الزراعة المستمر مؤكدا ان الحكومة المصرية تولى اهتماما المزارع وتدعمه .

و شهدت الدكتورة رانيا المشاط والدكتور سعد موسى مراسم توزيع الجرارات الزراعية على أصحاب مراكز الخدمة كما تفقدا مركز البركة للخدمات الزراعية بقرية المحروسة بمحافظة قنا والتي انشائها مشروع فاس.