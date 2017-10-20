الزراعة تكشف عن خطة الاستعداد لمواجهة إنفلونزا الطيور

كلف الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكثيف وتشديد الإجراءات الخاصة بمواجهة مرض إنفلونزا الطيور، خاصة مع حلول موسم الشتاء.

وأكد “البنا” أهمية تكثيف العمل على مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدي للأمراض الوافدة، والسيطرة على مرض إنفلونز الطيور، في جميع المحافظات وفي أسواق بيع وتداول الطيور، بما يساهم في تنفيذ خطة الوزارة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والنهوض بها.

وكشفت الوزارة، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن خطتها للاستعداد لمواجهة مرض إنفلونزا الطيور مع حلول فصل الشتاء، والتي تتضمن 4 إجراءات أساسية تشمل : التقصي، والقضاء على البؤر المصابة، وأعمال الأمان الحيوي، والتحصين.

وتشمل خطة الوزارة أعمال التقصي بنوعيه النشط والسلبي، و يتم التقصي بالأسواق والتربية المنزلية والمزارع ومجازر الخنازير، وكذلك المواقع التي تقع بمسار الطيور المهاجرة لحوالي 45 موقعا، كما يتم تفعيل فرق “الكاهو” من خلال التوعية والمشاركة المجتمعية، فضلاً عن تلقي البلاغات الواردة للخط الساخن بالهيئة العامة للخدمات البيطرية أو بمديريات الطب البيطري بالمحافظات المختلفة والإدارات والوحدات البيطرية وكذلك حالات الاشتباه البشرية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، إنه يتم الاستجابة السريعة للبؤر التي يتم اكتشافها من خلال فرق الاستجابة السريعة والتي تشمل الإعدام، التنظيف والتطهير، التوعية والإرشاد حول البؤرة، التقصي بنطاق البؤرة، والتحصين لطيور التربية المنزلية بلقاح إنفلونزا الطيور في دائرة نصف قطرها 9 كيلو مترات من البؤرة بجرعتين مجاناً يفصل بينهما 28:21 يوما.

وأوضح البيان أن أعمال الأمن الحيوي ، تتم من خلال المرور على المزارع لمتابعة تنفيذ إجراءات الأمن الحيوي والتوعية اللازمة لتنفيذ ذلك، فضلاً عن التوعية والإرشاد في التربية المنزلية لإجراءات الأمن الحيوي بأماكن تربية الطيور وكيفية التربية الآمنة، كذلك طريقة الذبح الأمن، لافتاً إلى أنه يتم تنفيذ ندوات إرشادية لأصحاب المزارع والمربين عن الأمن الحيوي والإجراءات الواجب تنفيذها.

وقالت الوزارة أنه يتم أيضاً تنفيذ معاينات الأمن الحيوي بلجنة مشتركة مع مديريات الزراعة بالمحافظات لاستخراج تراخيص التشغيل لتلك المزارع، فضلاً عن إجراء معاينات للمزارع المقرر استخدامها كمحاجر بيطرية للطيور المستوردة، مع الاستمرار في متابعة برنامج المنشآت الخالية.

وأشار البيان إلى أن عمليات التحصين تتم بجرعتين مجاناً بلقاح إنفلونزا الطيور بينهما من 28:21يوما بالنسبة لطيور التربية المنزلية في دائرة نصف قطرها 9 كيلو مترات من البؤرة، كذلك تحصين الحضانات بجميع المحافظات باعتبارها المصدر الرئيسي للطيور التي تربى بالمنازل، لافتاً إلى أنه يتم أيضاً العمل على متابعة التحصين للطيور المستوردة بالمحاجر البيطري تحت الإشراف الحكومي.

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