الزراعة تكشف عن حجم المذبوحات في يناير

كشف التقرير أن إجمالى المذبوحات من الدواجن خلال نفس الفترة بلغت 8 آلاف و709 و25 طائرا تحت الإشراف البيطري الكامل

أكد تقرير صادر عن هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة أن إجمالي المذبوحات من الماشية بلغت 197.300 ألف رأس في شهر يناير .

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة التابعة لوزارة الزراعة حققت المستهدف من المذبوحات من الحيوانات الحية المحلية خلال شهر يناير 2020 من أجل وصول لحوم سليمة الى المستهلكين ومكافحة الامراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج المجازر.

وكشف التقرير أن إجمالى المذبوحات من الدواجن خلال نفس الفترة بلغت 8 آلاف و709 و25 طائرا تحت الإشراف البيطري الكامل فى المجازر المعتمدة لضمان وصول لحوم سليمة للمستهلك وخالية من أية مسببات مرضية وللحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة .

ولفت التقرير إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقوم من خلال الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالتخطيط والمتابعة الحقلية بوضع أسس أعمال مكافحة الأمراض المشتركة وتحديد شروط ومواصفات المجازر وأساليب تطوير العمل والارتقاء بمستوى العاملين بالمجازر من خلال الدورات التدريبية المستمرة ومنح التصاريح لبعض المهن المكملة بالمجازر ( السلاخين – تصاريح منشأت تجهيز الامعاء المعدة للتصدير ) .

وأوضح التقرير أنه تم عمل برنامج مكثف للمرور الدورى على جميع مجازر الجمهورية للحيوانات والتعاون مع مديريات الطب البيطرى فـــى المحافظات لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجـازر المعتمدة والتى تخضع للإشراف البيطرى الكامل.