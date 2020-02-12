الزراعة تكشف عن حجم القروض الممنوحة لمشروع «البتلو»

كشف السيد القصير وزير الزراعة ان القروض الممنوحة لصغار المربين ضمن مشروع البتلو سجلت مليار جنيه من البنك الزراعي من خلال قروض ميسرة بفائدة بسيطة..

ولفت وزير الزراعة إلى أن الوزارة تستكمل التوسع في المشروع القومى للبتلو حيث وصل حجم تمويل المشروع من البنك الزراعي المصري حوالي مليار جنيه وبسعر فائدة بسيط 5%، وبلغ عدد المستفيدين حوالي 6230 مربيا وعدد الرؤوس حوالي 121 ألف رأس فى كل محافظات الجمهورية مما أدى إلى تحقيق توازن فى الأسعار.

يذكر أن وزارة الزراعة قد وقعت إتفاقا مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والبنك الزراعي المصري ومؤسسة مصر الخير لتشغيل بعض مزارع الوزارة فى إطار تعاون ثلاثى يتولى فيها البنك الزراعى المصرى تقديم التمويل بفائدة 5 % وتوزيعها على المستفدين وربط ذلك بالتأمين على الماشية بالوزارة وكذلك تسويق جانب من اللحوم من وزارة والتموين والتجارة الداخلية ومصر الخير .

وأوضح وزير الزراعة في تصريحات له أمام البرلمان المصري أنه يجرى حاليا اتخاذ خطوات نحو رفع كفاءة مزارع الإنتاج الحيوانى بالوزارة ومركز البحوث الزراعية بالمشاركة مع القطاع الخاص فى إطار توسيع دور القطاع الخاص ومشاركته مع الحكومة ويكون ذلك لسلالات محسنة ومعدلات إنتاجية أعلى .

وقال وزير الزراعة إن المشروع القومي لتربية وتسمين مليون رأس ماشية والمنفذ علي مراحل مع استيراد الرؤوس ذات السلالات المحسنة ومعامل تحويل أعلى بهدف زيادة الإنتاجية ورفع مستوى الدخل للمربين.