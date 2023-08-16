«الزراعة» تكشف عن بدء تلقي طلبات تكويد مزارع الموالح (مستند)

قررت وزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعية، برئاسة د. أحمد العطار، بدء تلقي طلبات تكويد محاصيل الموالح للموسم التصديري المقبل 2023 – 2024 اعتبارًا من 15- 8- 2023، حيث ينطلق حصاد المحصول، خلال الأيام القليلة المقبلة، ويستمر إلى منتصف العام المقبل.

وحصلت “المال” على تقرير إدارة الحجر الزراعي في خطاب أرسلته لـ”المجلس التصديري للحاصلات الزراعية”، عن تلقي طلبات اعتماد محطات الموالح للتصدير، اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023 إلى 31 أكتوبر 2023.

وكشف المنشور أنه من بين الإجراءات الجديدة أن يتضمن الطلب تعهد الشركة/ المزرعة في حال رغبتها بتصدير الموالح للصين، الالتزام بتنفيذ جميع الاشتراطات الخاصة بها، بما في ذلك إجراء مكالمة فيديو كونفرنس بين الجانبين، في حال رغبة الجانب الصيني بذلك،

كما يجب تقديم طلب منفصل للدول الأخرى التي تتطلب اشتراطات معينة، مثل اليابان ونيوزيلاندا وأستراليا.