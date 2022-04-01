حددت وزارة الزراعة اسعار تقاوي الموسم الصيفي الذي ينطلق في مايو 2022 حيث تم توفير البذور في فروع الجمعيات وادارة التقاوي والمديريات الزراعية في المحافظات .

وطبقا لإدارة التقاوي بالوزارة فإن عبوة تقاوي الذرة الشامية هجين فردي 200 جنيها لوزن 5 كيلو جرامات ،بينما تسجل العبوة 7 كيلوجرامات 160 جنيها للهجن الثلاثية .

وأكد تقرير صادر عن إدارة التقاوي بالوزارة أن عبوة بذور القطن جميع الاصناف سجلت 300 جنيها لوزن 24 كجم بينما سجلت العبوة ذات الأوزان 12 كجم بـ150 جنيها .

وأشار التقرير إلى أن عبوة تقاوي الارز عريض الحبة 250جنيها لوزن 25 كجم بينما تنخفض الاسعار لاصناف رفيع الحبة إلى 225 جنيها لنفس الوزن .

وأوضح التقرير أن أسعار عبوة بذور الصويا سجلت 480 جنيها لصنف جيزة 111 لوزن 30 كجم وسجلت العبوة ذات الأوزان 15 كجم بـ240 جنيها .

وأفاد التقرير أن عبوة بذور السمسم لصنف شندويل 3 سجلت 40 جنيها لوزن كيلوجرام وسجلت عبوة تقاوي الدخن -علف – لوزن 10كيلو ب250 جنيها .

وذكر التقرير أن سعر الذرة الرفيعة صنف دورادو لوزن 5 كيلوغرام 50جنيها ،وسجلت اللوبيا صنف سخا 1لوزن 10كيلوجرامات 350جنيها .

وأوضح التقرير أن سعر عبوة تقاوي حشيشة السودان جيزة 1ذات وزن 10كيلو جرام 300جنيهابينما سجلت عبوة ذرة ريان لصنف جميزة 4 لوزن 10كجم 300 جنيها .