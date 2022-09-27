«الزراعة» تكشف ضوابط وحجم صرف الأسمدة للموسم الشتوي

بدأت وزارة الزراعة في صرف الأسمدة للموسم الشتوي 2022 -2023 ابتداء من 17 سبتمبر الجاري، علي أن يتم الصرف لـ 4 محاصيل شتوية وهي القصب وبنجر السكر والبساتين والخضر الشتوية.

وأوضح تقرير صادر عن قطاع الخدمات الزراعية، أن هذه المحاصيل الأربعة تعد زراعات قائمة وطبقا للحصر الفعلي بجميع المحافظات على أن يتم سرعة تسجيل الحصر علي المنظومة لكل فدان ويتم حساب حصة 2 شيكارة علي المنظومة لكل فدان تصرف من حصة المحاصيل الشتوية لحين الانتهاء من الحصر الفعلي أولا بأول لباقي المحاصيل الشتوية وتسجيله لاستكمال باقي الحصة الحصة بالزيادة أو النقص حيث يتم الصرف بالكارت الذكي.

وأكد التقرير أنه يجب علي كل حائز التوجه إلي فرع البنك الزراعي لاستلام كارته الذكي ولا يتم الصرف إلا من خلال الكارت ، وكذلك كل من له كارت من له حيازة معتمدة بالمنظومة، حيث يجب أن يتوجه إلي فرع البنك الزراعي لاستلام كارته لكي يتسني له الحصول علي حصته.

وأضاف التقرير أنه في حالة فقدان الكارت أو تلفه يتوجه المزارع لأي بنك زراعي لاستخراج بدل فاقد وعليه فإنه لا يتم الصرف ورقيا من أي جمعية حيث تم تطبيق طبع الكروت بطلب بعد معرفة الحائز للبنك الزراعي وبالنسبة لأجهزة التابلت وماكينات نقاط البيع يوجد لدي كل مديرية أجهزة احتياطية.

وكشف التقرير أنه بخصوص الأرض خارج الزمام وتخضع لولاية هيئة التعمير يتم الصرف عدد شيكارتين بناء علي الكشوف أو خطابات الواردة من هيئة التعمير وكذلك أرض الأوقاف بعد إحضار كشوف أو خطابات تفيد الموافقة علي استخراج الكارت .

ولفت التقرير إلي أنه بالنسبة للحائزين المعتدين علي الأراضي الزراعية تحجب عنهم الأسمدة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في فبراير الماضي.