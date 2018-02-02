الزراعة تكشف سبب ارتفاع تقاوي البطاطس

متابعات:نفى حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة وأستصلاح الأراضي، قيام أي شخص بتصدير البطاطس للخارج، كما يتردد، مشددا على أن هذه الاخبار عارية تمام من الصحة.وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج«مساء dmc»، الجمعة، أن البطاطس التي يتم تصديرها للخارج،

متابعات:



نفى حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة وأستصلاح الأراضي، قيام أي شخص بتصدير البطاطس للخارج، كما يتردد، مشددا على أن هذه الاخبار عارية تمام من الصحة.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج«مساء dmc»، الجمعة، أن البطاطس التي يتم تصديرها للخارج، بها مواصفات ومعايير معينة،مشيرا إلى أن المزارع التي تقوم بتصدير البطاطس معروفة ومعتمدة من قبل الوزارة.



وأكد عبدالدايم أن المساحات التي تقوم بزراعة البطاطس وتصديرها للخارج تكون تحت أشراف الوزارة.

وعن ارتفاع أسعار التقاوي أكد متحدث الزراعة أن الوزارة ليست الوحيدة التي تقوم بأستيراد تقاوي البطاطس من الخارج، مضيفا أن الزراعة ليست المسؤولة وحدها.